Sturz bei Seilbahn: Arbeiter (58) schwer verletzt
Am Montag kam es im Bezirk Spittal zu einem bösen Arbeitsunfall. Ganz allein arbeitete ein 58-Jähriger bei einer Seilbahn, als plötzlich ein Unglück passierte.
Ein 58 Jahre alter Arbeiter erlitt am 16. März einen schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei informiert, war der Mann am Vormittag auf 2.220 Metern Seehöhe bei einer Gondelbahn im Bezirk Spittal an der Drau alleine beschäftigt. Doch dann stürzte er plötzlich und verletzte sich dabei schwer. Er konnte selbst die Pistenrettung verständigen, die wiederum den Rettungshubschrauber C7 anforderte. Mit diesem wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. „Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, da der Verunfallte noch nicht befragt werden konnte“, so die Polizei abschließend.