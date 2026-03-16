Sturz bei Seilbahn: Arbeiter (58) schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Arbeiter erlitt am 16. März einen schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei informiert, war der Mann am Vormittag auf 2.220 Metern Seehöhe bei einer Gondelbahn im Bezirk Spittal an der Drau alleine beschäftigt. Doch dann stürzte er plötzlich und verletzte sich dabei schwer. Er konnte selbst die Pistenrettung verständigen, die wiederum den Rettungshubschrauber C7 anforderte. Mit diesem wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. „Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, da der Verunfallte noch nicht befragt werden konnte“, so die Polizei abschließend.