Kärntner Unternehmensberater schlittert in die Pleite

Die Phi-Advisory GmbH ist insolvent. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) informiert, wurde am 16. März ein Konkursverfahren über das Vermögen des Unternehmens am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Firma hat ihren Sitz in Guttaring und beschäftigt sich mit Unternehmensberatung. Über Vermögens- und Schuldenstand der Phi-Advisory GmbH ist derzeit noch nichts bekannt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 20. April 2026 über den KSV1870 anmelden. Als Insolvenzverwalter fungiert der St. Veiter Rechtsanwalt Eduard Sommeregger.