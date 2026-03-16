Schnee, Regen, Graupelschauer: Kaltfront zieht über Kärnten

Das frühlingshaft milde Wetter der vergangenen Tage macht in Kärnten eine Pause. Eine Kaltfront bringt Regen und teilweise sogar noch einmal Schnee.

In den letzten Tagen freuten sich wohl viele Kärntnerinnen und Kärntner über mildes, sonniges Wetter. Doch eine Kaltfront bringt nun Abkühlung und Aprilwetter in unser Bundesland. Wir haben bei dem Meteorologen Christian Stefan von GeoSphere Austria nachgefragt, was Kärnten heute noch erwartet.

Kaltfront bringt Regen und Schnee nach Kärnten

„Momentan nähert sich eine Kaltfront, die von Nordwesten hereinzieht“, erklärt der Wetterexperte im Gespräch mit 5 Minuten am Montagnachmittag (16. März). Im Norden Kärntens sowie im Mittelkärntner Raum regnet es bereits, in den nächsten Stunden dürften sich die Niederschläge auch in den Südosten des Landes ausbreiten. Und auch Schnee ist möglich, wenngleich eher in höheren Lagen: „Die Schneefallgrenze wird mit der Abkühlung etwas absinken, es könnte bis auf 1.000 Meter runterschneien“, so Stefan. Vor allem im Norden Kärntens sei mit Schnee und Schneeregen zu rechnen. „Viel wird aber nicht liegen bleiben“, betont der Meteorologe. Mehr Schnee ist hingegen in anderen Teilen Österreichs zu erwarten. Mehr dazu findest du hier: Bis zu 30 Zentimeter: Schnee-Karte zeigt, was Österreicher erwartet.

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Auch Graupelschauer in Kärnten möglich

Vielerorts wird es eher nass: „Es kann überall zu kräftigeren Schauern kommen, kurzzeitig kann es eventuell Graupelschauer geben“, schildert Stefan die Wettersituation in Kärnten am Montag. Im Westen und Nordwesten des Landes ist dabei kaum mit Niederschlag zu rechnen, betroffen dürfte eher Mittelkärnten und der Unterkärntner Raum sein. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Temperaturen sinken

Was die Temperaturen betrifft, bringt die Kaltfront eine leichte Abkühlung im Vergleich zu den vergangenen milderen Tagen. Zwar wurden heute noch 14,5 Grad in der Klagenfurter Innenstadt gemessen, doch im Laufe des Nachmittags sollen die Temperaturen zurückgehen: „Mit der Kaltfront, die durchzieht, werden die Temperaturen auf unter zehn Grad sinken“, so die Prognose des Meteorologen.

Bessere Aussichten am Dienstag

Bereits am Dienstag dürfte sich die Wettersituation aber wieder bessern: Dank einer Nordströmung lockert es wieder auf und es wird ein Wettermix aus Wolken und sonnigen Phasen erwartet. Nur vereinzelt können noch leichte Schauer über Kärnten ziehen, meist soll es trocken bleiben. Aber: „So mild, wie wir’s jetzt gehabt haben, ist es nicht mehr“, erklärt Stefan. Die Temperaturen erreichen am Dienstag maximal elf Grad.