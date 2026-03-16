90 Jahre Handwerk: Lavanttaler Traditionsbetrieb ausgezeichnet

Das Unternehmen Metallbau Rothleitner GmbH aus Wolfsberg gibt es bereits seit 90 Jahren. Nun wurde der Traditionsbetrieb mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet. Damit würdigt das Land Kärnten 90 Jahre Handwerk und regionale Wertschöpfung.

Von der Schmiede zu Schlosserei und Co.

Die Geschichte des Unternehmens begann 1935, als sich Ferdinand Rothleitner in St. Jakob in Unterrainz bei St. Paul als Schmied selbstständig machte. Wenige Jahre später übersiedelte der Betrieb an den heutigen Standort in Wolfsberg. Nach den schwierigen Kriegsjahren wurde der Betrieb weitergeführt und Schritt für Schritt ausgebaut. 1977 übernahm die zweite Generation (wieder ein Ferdinand Rothleitner) die Verantwortung und baute das Unternehmen weiter aus. Neben der klassischen Schmiedearbeit kamen unter anderem Schlosserei, Landmaschinenreparaturen, Handel sowie Biomasseheizungen hinzu. Später setzte Alfred Rothleitner neue Schwerpunkte im Metallbau, unter anderem im Wiener Wohnbau. Seit Sommer 2023 führt mit Michael Rothleitner bereits die vierte Generation das Familienunternehmen.

©Büro LR Fellner Daniel Fellner war bei der Verleihung des Kärntner Landeswappens an Alfred und Michael Rothleitner dabei.

„Rückgrat der regionalen Wirtschaft“

„Mit der Verleihung des Kärntner Landeswappens würdigen wir nicht nur die lange Geschichte des Betriebs, sondern auch seinen Beitrag für die Region“, so Landesrat Daniel Fellner bei der Verleihung. Metallbau Rothleitner stehe seit Jahrzehnten für Engagement, Beständigkeit und Handwerk in Kärnten. „Solche Familienbetriebe sind das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft“, betont Fellner. Mit der Auszeichnung erhält das Unternehmen das Recht, künftig das Kärntner Landeswappen zu führen – eine besondere Ehrung für Betriebe, die sich über viele Jahre um das Land verdient gemacht haben.