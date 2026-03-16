Sonne, Wolken und Nordwind: Dienstag wird kühler in Kärnten

Nach einem regnerischen Montag bringt der Dienstag den Kärntnerinnen und Kärntnern wechselhaftes, aber überwiegend trockenes Wetter. Laut Prognose von GeoSphere Austria sorgt lebhafter Nordwind für sonnige Phasen. In Oberkärnten zeigt sich die Sonne öfter, lediglich im Nahbereich des Tauernhauptkamms ziehen zeitweise dichtere Wolken durch. In den östlichen Landesteilen wechseln sich Sonne und kompaktere Wolkenfelder ab. Am Nachmittag sind dort vereinzelt leichte Regenschauer möglich, meist bleibt es jedoch trocken. Die Schneefallgrenze liegt knapp über 1.000 Metern. Insgesamt wird es spürbar kühler als zuletzt: Die Höchstwerte erreichen 6 bis 11 Grad.