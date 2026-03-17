Skip to content
Region auswählen:
/ ©Mihael Vuzem
Ein Bild auf 5min.at zeigt Designerin Anna Egger-Piskernik, die mit mehreren Models, darunter Anna Leeb aus Wolfsberg, über den Catwalk läuft.
Designerin Anna Egger-Piskernik und Model Anna Leeb begeistern bei der Fashionweek.
Paris
17/03/2026
Mode-Erfolg
#goodnews

Kärntnerinnen eroberten Fashionweek in Paris

Bei der Fashionweek in Berlin standen Designerin Anna Egger-Piskernik aus Klagenfurt und Model Anna Leeb aus Wolfsberg bereits gemeinsam auf der Bühne. Nun begeisterte das Kärntner Duo auch in Paris.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

Die Klagenfurter Künstlerin Anna Egger-Piskernik verbindet Kunst und Mode auf besondere Weise: Sie malt ihre Designs als Aquarelle, welche anschließend auf Stoffe gedruckt und zu außergewöhnlichen Outfits verarbeitet werden. Mit ihren Kreationen war sie bereits auf den Fashion Weeks in London, Berlin und Paris vertreten.

Wolfsberger Model glänzt bei Pariser Fashionshow

Das Wolfsberger Model Anna Leeb präsentierte Egger-Piskerniks Mode dabei sowohl in Berlin und Paris, zeigte dort aber auch Stücke anderer Designer. In Paris lief sie unter anderem für die deutschen Labels Tina Reicht, PF-Unikate und Alisa Mattern sowie für österreichische Marken, wie Julia Lara König, Ines Maria (Label Ines Maria), Arin Mustafa (Nexus of the Elegance) und Kathrin Schlager (Die Schneiderin Gastein). Ermöglicht wurde ihr Auftritt von der Agentur 1st Place Models. Das glamouröse Event fand übrigens im Luxushotel „La Maison Champs Elysées“ unweit des berühmten „Arc de Triomphe“ statt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: