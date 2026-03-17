Kärntnerinnen eroberten Fashionweek in Paris

Bei der Fashionweek in Berlin standen Designerin Anna Egger-Piskernik aus Klagenfurt und Model Anna Leeb aus Wolfsberg bereits gemeinsam auf der Bühne. Nun begeisterte das Kärntner Duo auch in Paris.

Die Klagenfurter Künstlerin Anna Egger-Piskernik verbindet Kunst und Mode auf besondere Weise: Sie malt ihre Designs als Aquarelle, welche anschließend auf Stoffe gedruckt und zu außergewöhnlichen Outfits verarbeitet werden. Mit ihren Kreationen war sie bereits auf den Fashion Weeks in London, Berlin und Paris vertreten.

Wolfsberger Model glänzt bei Pariser Fashionshow

Das Wolfsberger Model Anna Leeb präsentierte Egger-Piskerniks Mode dabei sowohl in Berlin und Paris, zeigte dort aber auch Stücke anderer Designer. In Paris lief sie unter anderem für die deutschen Labels Tina Reicht, PF-Unikate und Alisa Mattern sowie für österreichische Marken, wie Julia Lara König, Ines Maria (Label Ines Maria), Arin Mustafa (Nexus of the Elegance) und Kathrin Schlager (Die Schneiderin Gastein). Ermöglicht wurde ihr Auftritt von der Agentur 1st Place Models. Das glamouröse Event fand übrigens im Luxushotel „La Maison Champs Elysées“ unweit des berühmten „Arc de Triomphe“ statt.