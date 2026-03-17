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Ein Bild auf 5min.at zeigt Ware im Sozialmarkt Villach.
Während die Preise steigen, rüstet der Sozialmarkt mit neuen Öffnungszeiten und Spendenaktionen auf.
Kärnten
17/03/2026
Tradition

Osterjause unbezahlbar? Sozialmarkt startet Spendenaufruf

Der Sozialmarkt Kärnten startet auch heuer wieder seine Osterspendenaktion. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten erweitert, um noch mehr Menschen den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln zu ermöglichen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Ostern gilt als Fest der Familie und Tradition. Doch für viele Kärntner wird die klassische Osterjause zunehmend zum Luxus. Genau hier hilft der Sozialmarkt: Mit gezielten Spenden soll auch heuer wieder ein festlicher Ostertisch möglich gemacht werden. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden ein Stück Normalität und Freude zu Ostern ermöglichen“, betont Geschäftsführerin Theres Leber. „Viele können sich traditionelle Lebensmittel schlicht nicht mehr leisten.“

Gesucht werden vor allem:

  • Eier & Schokohasen
  • Osterkörberl & Weihkorbdecken
  • Schinken, Würstel & Reindling
  • Backzutaten wie Mehl, Zucker oder Nüsse

Die Spenden können direkt in den SoMa-Filialen abgegeben werden.

Neue Öffnungszeiten bringen mehr Flexibilität

  • Villach: Mittwoch 8 bis 15 Uhr
  • St. Veit an der Glan: Dienstag 12 bis 15 Uhr
  • Wolfsberg: Mittwoch 9.30 bis 16 Uhr
  • Spittal an der Drau: Mittwoch 9 bis 15 Uhr

Jetzt helfen:

IBAN: AT66 3900 0000 0509 5195
Spenden sind steuerlich absetzbar (gemäß § 37 BAO).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 12:41 Uhr aktualisiert
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