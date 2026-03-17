Osterjause unbezahlbar? Sozialmarkt startet Spendenaufruf
Der Sozialmarkt Kärnten startet auch heuer wieder seine Osterspendenaktion. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten erweitert, um noch mehr Menschen den Zugang zu leistbaren Lebensmitteln zu ermöglichen.
Ostern gilt als Fest der Familie und Tradition. Doch für viele Kärntner wird die klassische Osterjause zunehmend zum Luxus. Genau hier hilft der Sozialmarkt: Mit gezielten Spenden soll auch heuer wieder ein festlicher Ostertisch möglich gemacht werden. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden ein Stück Normalität und Freude zu Ostern ermöglichen“, betont Geschäftsführerin Theres Leber. „Viele können sich traditionelle Lebensmittel schlicht nicht mehr leisten.“
Gesucht werden vor allem:
- Eier & Schokohasen
- Osterkörberl & Weihkorbdecken
- Schinken, Würstel & Reindling
- Backzutaten wie Mehl, Zucker oder Nüsse
Die Spenden können direkt in den SoMa-Filialen abgegeben werden.
Neue Öffnungszeiten bringen mehr Flexibilität
- Villach: Mittwoch 8 bis 15 Uhr
- St. Veit an der Glan: Dienstag 12 bis 15 Uhr
- Wolfsberg: Mittwoch 9.30 bis 16 Uhr
- Spittal an der Drau: Mittwoch 9 bis 15 Uhr
Jetzt helfen:
IBAN: AT66 3900 0000 0509 5195
Spenden sind steuerlich absetzbar (gemäß § 37 BAO).