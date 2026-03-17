Kärntner Sparkasse verzeichnet Kundenrekord und Millionen-Plus

Neuer Meilenstein: Erstmals betreut die Kärntner Sparkasse mehr als 200.000 Kunden im Bundesland. Gleichzeitig präsentiert die Bank für 2025 ein starkes Geschäftsergebnis – mit einem Jahresgewinn von 60,5 Millionen Euro.

Seit über 15 Jahren wächst die Kärntner Sparkasse kontinuierlich und das trotz stagnierender Bevölkerungsentwicklung. Allein im vergangenen Jahr kamen 3.268 neue Kunden dazu. Für die Bank ist das ein klares Zeichen für Vertrauen und stabile Entwicklung, das wurde bei der heutigen Pressekonferenz (Dienstag, 17. März 2026) kommuniziert. Vorstandsdirektor Michael Koren betont, dass vor allem persönliche Beratung und Initiativen rund um „Financial Health“ eine zentrale Rolle spielen.

Mehr als 60 Millionen Euro Gewinn Auch wirtschaftlich zeigt sich die Bank stark aufgestellt: Jahresgewinn: 60,5 Millionen Euro

60,5 Millionen Euro Betriebsergebnis: 83,2 Millionen Euro

83,2 Millionen Euro Kreditvolumen: 3,5 Milliarden Euro (plus 2,6 Prozent)

3,5 Milliarden Euro (plus 2,6 Prozent) Kundeneinlagen: 4,8 Milliarden Euro (plus 6,6 Prozent) Das Kosten-Ertrags-Verhältnis konnte trotz gestiegener Ausgaben sogar verbessert werden und liegt bei 54,5 Prozent.

Durch ein erneut starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen haben wir auch 2025 ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung.„ so Vorstandssprecher Siegfried Huber.

Hohe Wertschöpfung durch Kredit-Neuvergabe

Bei den Wohnbaukrediten beträgt das Bestandsvolumen 1,5 Milliarden Euro, das Neugeschäft steigerte sich um 29,5 Prozent. Ebenso stark gestiegen sind die Investitionsfinanzierungen im Kommerzsegment, mit einem Zuwachs von plus 19,6 Prozent erreicht das Institut ein Volumen von über 2,0 Milliarden Euro. Die Kredit-Neuvergabe durch die Kärntner Sparkasse AG von 600 Millionen Euro generiert ca. 800 bis 900 Millionen Euro an BIP-Wertschöpfung für die Wirtschaft in unserem Land.

Der Blick nach vorne

Die Kärntner Sparkasse punktet zudem mit einer soliden Risikolage: Die Quote notleidender Kredite liegt bei niedrigen 2,76 Prozent, die Risikokosten bei 6,1 Millionen Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von 27,8 Prozent sieht sich die Bank auch für kommende Herausforderungen gut gerüstet. Neben wirtschaftlichem Erfolg setzt das Institut weiterhin auf Investitionen in Filialen und digitale Angebote wie die Banking-App „George“. Gleichzeitig soll auch die finanzielle Bildung der Bevölkerung weiter gestärkt werden, heißt es. Bereits zum 13. Mal wurde die Kärntner Sparkasse für ihre Kundenorientierung mit dem „Recommender-Award“ ausgezeichnet, im Vorjahr mit dem Gütesiegel für „Hervorragende Kundenorientierung“.