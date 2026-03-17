Kürzungen drohen: Das sind die neuen Regeln für Asylwerber in Kärnten

Kärnten verschärft die Regeln für Asylwerber: Eine verbindliche Hausordnung schreibt Wertekurse und Deutschunterricht vor. Wer sich weigert, diese Vorgaben zu erfüllen, muss mit Kürzungen bei der Grundversorgung rechnen.

Das Konzept hinter der neuen „Kärntner Hausordnung“ für Asylwerber wurde am Dienstag von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) vorgestellt. Letzterer betont: „Wer unsere Hilfe annimmt, muss bereit sein, die Sprache zu lernen, unsere Werte zu respektieren und sich einzubringen.“ Verboten sind außerdem Gewalt, Waffenbesitz und das Verbreiten extremistischer Inhalte. Ebenso verpflichtend ist der Respekt vor der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

©LPD Kärnten/Jannach Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Daniel Fellner (v.l.)

Asylwerber müssen jetzt gemeinnützige Arbeit leisten

„Wir wollen in Kärnten selbst bestimmen, was wir von jenen erwarten, die zu uns kommen, weil sie Schutz suchen. Wir nehmen Asylwerber daher künftig stärker in die Pflicht“, erläutert Gruber. Ein wichtiger Baustein dafür sei auch die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit – etwa in ihrer Unterkunft, in der Gemeinde oder in Nachbarorten. Diese Verpflichtung wird nicht nur in der Hausordnung festgelegt, sondern auch ins Kärntner Grundversorgungsgesetz aufgenommen.

Konsequenzen drohen

Werden diese Tätigkeiten abgelehnt oder beendet, hat das Konsequenzen. Denn die Hausordnung regelt auch die Folgen bei Verstößen. Diese reichen laut den Regierungsvertretern von Kürzungen der Leistungen bis hin zur Aussetzung der Grundversorgung oder – bei schweren Fällen – zur Ausweisung. „Wer sich beharrlich weigert, unsere Sprache zu erlernen und unsere Werte nicht respektiert, der wird Sanktionen spüren. Wer sich aber integriert und aktiv einbringt und eine Leistung erbringt, bekommt eine Chance“, so Fellner und Gruber. Die Regeln werden in allen Flüchtlingsunterkünften ausgehängt.

©LPD Kärnten/Jannach Künftig müssen sich Asylwerber an die Kärntner Hausordnung halten.

Erste Reaktionen

„Die heute präsentierte Kärntner Hausordnung ist ein klarer Beweis dafür, dass SPÖ-Landesparteivorsitzender Daniel Fellner die Sorgen der Menschen ernstnimmt und sich nicht scheut, schwierige Themen anzugreifen und abzuarbeiten“, betont SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert, dass die „Hausordnung“ rasch und konsequent umgesetzt wird: „Überschriften allein sind zu wenig, es braucht die umgehende Realisierung des Vorhabens.“ FPÖ-Chef Erwin Angerer sieht die angekündigte „Hausordnung“ wiederum als wertlos, zwecklos und ohne Wirkung an. „Ein Gewaltverbot für Asylwerber braucht keine Hausordnung – das ist längst im Strafgesetzbuch geregelt. Das als harten Asylkurs zu verkaufen und als Konsequenz das Taschengeld von 40 auf 20 Euro zu kürzen, ist schlicht lächerlich und peinlich.“ Angerer kritisiert auch, dass Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten eine Entschädigung erhalten sollen, während tausende Kärntner bereits jetzt gemeinnützige Tätigkeiten verrichten und das ehrenamtlich und ohne eine Entschädigung. Statt symbolischer Maßnahmen fordert er konsequente Schritte.

©zVg. / KK Am Foto: Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Chef Erwin Angerer

GRÜNE: „Menschlichkeit auf der Nebenspur“

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, kann der Kärntner Hausordnung nur wenig abgewinnen. Sie betont: „Kärnten ist ein Land, in dem drei Kulturen zusammenkommen und in dem in der Vergangenheit das Gemeinsame bewusst vor das Trennende gestellt wurde. Doch statt diese Tradition hochzuhalten, üben SPÖ und ÖVP den täglichen Kniefall vor der FPÖ und suggerieren mit der Einführung einer Hausordnung für Asylwerber:innen einen harten Kurs, bei dem Schutzsuchende erst bürokratische Hürden und Pflichten erfüllen müssen, bevor sie Menschlichkeit erfahren dürfen.“

© Bernhard Schindler Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

NEOS: „Nachhaltige Integration beginnt nicht mit Sanktionen“

Auch aus Sicht der NEOS Kärnten greift die Hausordnung zu kurz. „Nachhaltige Integration beginnt nicht mit Sanktionen, sondern mit Bildung – und zwar so früh wie möglich“, stellt Klubobfrau Iris Glanzer klar. Für sie steht fest: Kindergärten und Schulen sind die zentralen Orte für gelungene Integration. Dort werden Sprache, Werte und Teilhabe von Anfang an vermittelt. „Wer Integration ernst meint, muss dort ansetzen, wo sie wirklich gelingt […]“, so Glanzer abschließend.

©NEOS Am Foto: NEOS-Klubobfrau Iris Glanzer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:37 Uhr aktualisiert