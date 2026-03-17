Kurse für 200 Kinder: Ski-Zwerge stürmen Bad Kleinkirchheim

Als erstes und einziges Skigebiet in Kärnten laden die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen im Rahmen der Initiative „Kids on Ski“ rund 200 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren zu einem umfassenden Winter-Erlebnis ein. Bei einer Buchung von sieben Familien-Übernachtungen in einem der zehn Partnerbetriebe erhalten die kleinen Skifahrer einen fünf Halbtages-Skikurs mit erfahrenen Skilehrern, sechs Tage Leihausrüstung und einen 6-Tage-Skipass für das Skigebiet Bad Kleinkirchheim dazu – das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor.

Ziel: 200 Teilnehmer

Doch „Kids on Ski“ ist weit mehr als ein Herzensprojekt der Bergbahnen: Es ist ein effizienter wirtschaftlicher Impulsgeber für die gesamte Region. Dass das Konzept über die Grenzen hinweg überzeugt, zeigen die aktuellen Buchungszahlen der laufenden Saison: Mit 191 bereits jetzt gebuchten Kindern (bzw. 125 Familien-Zimmerbuchungen) ist das Ziel von 200 Teilnehmern fast erreicht. Das enorme Interesse an der Initiative führt bei den Partnerbetrieben zu spürbaren Auslastungseffekten – ein Partner konnte durch das Projekt sogar bereits 40 Zimmerbuchungen für sich verbuchen. Insgesamt generiert die Nachfrage einen geschätzten Umsatz von rund 255.500 Euro, der unmittelbar in die teilnehmenden Beherbergungsbetriebe fließt.

Wir investieren hier nicht nur in die nächste Generation von Skifahrern, sondern schaffen eine messbare Wertschöpfung für unsere Partner. Die Zahlen belegen, dass sich die Investition in Familienfreundlichkeit auszahlt“. betont Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen.

©Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen Am Foto: Hansjörg Pflauder, Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen.

Touristische Wertschöpfungskette wird gestärkt

Die Initiative vereint dabei die Stärke der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen mit der individuellen Qualität der lokalen Gastgeber. Durch die enge Kooperation der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, der teilnehmenden Beherbergungsbetriebe, der Ski- und Sportschule Krainer-Wulschnig sowie Intersport Rent wurde ein Produkt geschaffen, das nicht nur (junge) Gäste und ihre Eltern anzieht, sondern auch die touristische Wertschöpfungskette in Bad Kleinkirchheim stärkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 14:06 Uhr aktualisiert