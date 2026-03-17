Teurer tanken, teurer leben: Wie die Straße von Hormus den Alltag in Kärnten bestimmt

Es ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, doch was dort passiert, spüren wir direkt in Villach, Klagenfurt oder auch in ganz Kärnten im Geldbörserl. Durch die Blockade in der Straße von Hormus gerät der Welthandel ins Stocken. „Es geht da sehr viel Öl durch. Ist weniger Öl am Markt, heißt das, die Preise steigen“, erklärt Siegfried Huber, Vorstandssprecher der Kärntner Sparkasse im Zuge der Jahresbilanz-Pressekonferenz gegenüber 5 Minuten. Doch es ist nicht nur das Öl: Auch seltene Metalle und wichtige Rohstoffe hängen in der Warteschleife.

„Jede Woche kostet ein Vermögen“

Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Während die Spritpreise klettern, wächst bei Kärntner Betrieben die Nervosität. Huber berichtet im Gespräch mit 5 Minuten von ersten Reaktionen aus der Unternehmerschaft: „Ich habe schon mit Unternehmern geredet, die erste Anfrage gekriegt: Ein Unternehmer, der einen Jahresbedarf eines Rohmaterials sich aufs Lager legen will, weil es eben teurer wird.“ Die große Unbekannte bleibt die Dauer der Krise. Ursprünglich war man von einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent ausgegangen, doch diese Prognose ist Geschichte. „Wir gehen im besten Fall davon aus, dass Nullwachstum da ist“, so der Banken-Chef. Wenn der Krieg über Jahre dauern sollte, dann kann es zu einer Steigung von mehreren Prozenten kommen – da könne man aber noch nichts seriöses hervorsagen.

Zinsen könnten steigen…

Neben der Inflation könnten auch die Zinsen wieder Thema werden. Huber rechnet mit einer Anpassung: „Wir gehen davon aus, dass die Zinsen steigen werden, leicht steigen, also kein Schock, aber sie werden steigen. Das heißt, es ist für die Sparer gut, für die Kreditnehmer schlecht.“ Auch für den Staat sei dies aufgrund der hohen Verschuldung schlecht.

Was Kärntner jetzt tun können:

Trotz der unsicheren Lage rät der Experte zur Besonnenheit statt zur Panik. Vor allem an der Börse gilt: Ruhe bewahren. „Ein Fehler, den man auch nicht machen sollte, ist, beim Kapital, das in Aktien investiert ist, da ultra nervös zu werden. Ich bin’s auch nicht“, beruhigt Huber. Er empfiehlt, Schwankungen schlichtweg auszusitzen, bis sich der Markt „ausbügelt“. Für den Alltag hat er einen klassischen, aber effektiven Rat parat: „So drei Monatsgehälter, vier Monatsgehälter sollte man immer parat haben in Cash, um eine Waschmaschine zu kaufen, ein neues Auto zu kaufen, um da flexibel zu sein.“ Denn egal wie lange die Krise dauert – eines ist für Huber sicher: „Irgendwann wird’s vorbei sein.“

©5 Minuten Am Foto: Siegfried Huber, Vorstandssprecher der Kärntner Sparkasse.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert