Naturfreunde Kärnten holen Petutschnig Hons ins Lavanttal

Mit seinem unverwechselbaren Humor, pointierten Beobachtungen aus dem ländlichen Alltag und seinem legendären Alter Ego – dem "Schlatzinger" Bauern – begeistert Petutschnig Hons seit Jahren sein Publikum, auch außerhalb Kärntens.

Die Naturfreunde Kärnten bringen am 28. März einen der bekanntesten und beliebtesten Kabarettisten Kärntens ins Lavanttal: Petutschnig Hons präsentiert im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal die Vorpremiere seines neuen Programms „Hons im Glück“. In seinem neuen Programm nimmt er das Publikum erneut mit auf eine ebenso humorvolle wie bissige Reise durch das Leben am Land.

„Hons im Glück“

„Hons im Glück“ verbindet scharfsinnige Gesellschaftssatire mit urigem Bauernschmäh. Mit viel Wortwitz und Charme widmet sich Petutschnig Hons den großen und kleinen Fragen des Alltags – von Tradition und Moderne über Digitalisierung bis hin zu den Eigenheiten des ländlichen Lebens. Die Naturfreunde Kärnten freuen sich, diese besondere Vorpremiere im Lavanttal präsentieren zu können, heißt es in einer Aussendung. Die Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.