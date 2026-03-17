Gleichenfeier: Rohbau der neuen Justizanstalt Klagenfurt steht

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtet im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) eine neue Justizanstalt in Klagenfurt am Wörthersee.

Am 29. Oktober 2024 erfolgte der Spatenstich – wir berichteten. Der Neubau ist als zukunftsorientierte Justizanstalt konzipiert, die den Anforderungen an einen modernen und effizienten Strafvollzugsbetrieb gerecht wird und einen adäquaten Arbeitsplatz für die Mitarbeiter bietet, heißt es in einer Aussendung.

Fertigstellung voraussichtlich Ende 2027

Bis Ende 2027 soll das Gebäude voraussichtlich fertiggestellt werden und eine zeitgemäße Unterbringung von Häftlingen ermöglichen. Wie nun kürzlich mitgeteilt wurde, hat das Gebäude die Dachgleiche erreicht. Die Gleichenfeier findet am kommenden Freitag, dem 20. März 2026 statt.