Nach Raubüberfall: Suche nach Tatverdächtigem läuft weiter

Gestern kam es zu einer Alarmfahndung nachdem ein bislang noch unbekannter Mann eine Bankfiliale überfiel. Er soll auch bewaffnet gewesen sein und ist anschließend mit einem Fahrrad geflohen. Die Suche läuft seither.

Nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Ferlach, sucht die Polizei nach diesem Mann.

Nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Ferlach, sucht die Polizei nach diesem Mann.

Wie berichtet, überfiel ein bewaffneter Mann gestern eine Bankfiliale in Ferlach. Seither wird nach dem Tatverdächtigen gesucht. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am heutigen Dienstag, dem 17. März 2026, mitteilt, wird nach der Videoauswertung durch das Landeskriminalamt Kärnten das Alter des Tatverdächtigen auf 30 bis 50 Jahre korrigiert.

Genauere Details zum Fahrrad

Der Tatverdächtige dürfte circa 180 Zentimeter groß sein und hat Kärntnerdialekt gesprochen. Beim zur Flucht verwendeten Fahrrad handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Nakita“ weiß lackiert, mit schwarzem Lenker, schwarzer Fahrradgabel und schwarzer Fahrradsatteltasche, weiße Felgen, sowie vorne und hinten jeweils „nur“ ein Speichenreflektor montiert. Aufgrund der Körpergröße des Tatverdächtigen im Verhältnis zur Größe des Fahrrads, gehen die Ermittler davon aus, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugenhinweise betreffend des Fahrrades, sowie zum Tatverdächtigen können jederzeit vertraulich an das Landeskriminalamt Kärnten unter 059133/203333 bzw. via Notruf oder an jede Polizeidienststelle gerichtet werden.

©LPD Kärnten | Die Polizei teilt genauere Hinweise zum Fahrrad des Tatverdächtigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 16:06 Uhr aktualisiert