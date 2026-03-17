20 Jahre Integrationsfußball in Kärnten: Turnier als Türöffner für WM?

Das Integrationsfußballturnier der DSG Kärnten feiert sein 20-jähriges Bestehen. Neun Teams spielen in der Sporthalle Viktring auch um eine Chance auf den Homeless World Cup 2026.

Neun Teams spielen am 21. März in der Sporthalle Viktring um die neue Erwin-Joham-Fair-Play-Trophäe und um eine Chance auf den Homeless World Cup 2026 in Mexiko-Stadt.

Neun Teams spielen am 21. März in der Sporthalle Viktring um die neue Erwin-Joham-Fair-Play-Trophäe und um eine Chance auf den Homeless World Cup 2026 in Mexiko-Stadt.

Am 21. März findet in der Sporthalle Viktring das 20. Integrationsfußballturnier der Diözesansportgemeinschaft (DSG) Kärnten statt. Das Jubiläumsturnier ist heuer dem Andenken an den Initiator der Veranstaltung, Erwin Joham, gewidmet. Der langjährige DSG-Diözesanreferent verstarb im Mai 2025.

An das Engagement des Turniergründers erinnern

Seit dem ersten Turnier im Jahr 2001 hat sich die Veranstaltung zu einem Fixpunkt für integrativen Fußball in Kärnten entwickelt. Mannschaften aus sozialen Einrichtungen, Integrationsprojekten und internationalen Communities nutzen das Turnier als sportliche Begegnungsplattform. Auch heuer nehmen neun Teams teil, darunter Streetwork Villach, der FC Kabul sowie das Nationalteam von StreetfootbALL Austria. Erstmals wird im Rahmen des Turniers die „Erwin-Joham-Fair-Play-Trophäe“ vergeben. Mit der Auszeichnung möchte die DSG Kärnten an das Engagement des Turniergründers erinnern. Bewertet werden dabei vor allem respektvoller Umgang mit Schiedsrichtern und Gegnern sowie das Verhalten der Teams auf und neben dem Spielfeld.

©DSG Kärnten | 1: Turnierbegründer Erwin Joham (l.) mit einem Team der Suchtberatung Klagenfurt aus dem Jahr 2006.

Leistungen durch WM-Teilnahme krönen?

Neben dem sportlichen Wettbewerb hat das Turnier auch eine internationale Perspektive: Es dient erneut als offizielles Sichtungsturnier für die österreichische Mannschaft beim Homeless World Cup. Unter der sportlichen Leitung von Gilbert Prilasnig können sich Spieler für das Nationalteam empfehlen. Der Homeless World Cup 2026 wird in Mexiko-Stadt ausgetragen. Dort wird auf dem zentralen Zócalo-Platz vor über 100.000 Zuschauern gespielt. Für viele Teilnehmer stellt die Möglichkeit, dort zu spielen, eine besondere sportliche und persönliche Chance dar. Das Turnier beginnt am 21. März um 9 Uhr in der Sporthalle Viktring. Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, die Spiele vor Ort zu verfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert