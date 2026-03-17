Jahrzehntelanger Einsatz: Ehrung für Elisabeth Scheucher-Pichler

Im Rahmen einer Jubiläumsfeier wurden verdiente Funktionärinnen aus Klagenfurt für ihren langjährigen Einsatz bei den ÖVP-Frauen und in der politischen Arbeit ausgezeichnet.

Eine besondere Würdigung erhielt Elisabeth Scheucher-Pichler, die über Jahrzehnte hinweg die ÖVP-Frauen und die politische Arbeit in Kärnten maßgeblich mitgestaltet hat.

Eine besondere Würdigung erhielt Elisabeth Scheucher-Pichler, die über Jahrzehnte hinweg die ÖVP-Frauen und die politische Arbeit in Kärnten maßgeblich mitgestaltet hat.

Landesleiterin Silvia Häusl-Benz und Landesgeschäftsführerin Ingrid Paulitsch begrüßten dazu zahlreiche Funktionärinnen aus allen Bezirken sowie Ehrengäste aus der Landespolitik, darunter Landesparteiobmann Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Generalsekretärin Stephanie Lamezan-Salins. Eine besondere Würdigung erhielt Elisabeth Scheucher-Pichler, die über Jahrzehnte hinweg die ÖVP-Frauen und die politische Arbeit in Kärnten maßgeblich mitgestaltet hat, heißt es in einer Aussendung. Die Ehrung wurde von Häusl-Benz gemeinsam mit Bezirksleiterin Anna Ott vorgenommen.

„Einsatz, Verlässlichkeit und ein großes Herz“

Bereits 1979 wurde Scheucher-Pichler zur Gemeinderätin gewählt und übernahm früh Verantwortung in der Politik. Später war sie auch im Kärntner Landtag tätig und ist heute Abgeordnete zum Nationalrat. Über all die Jahre hinweg blieb sie den ÖVP-Frauen eng verbunden und setzte sich konsequent für die Anliegen der Frauen ein, wird weiters mitgeteilt. „Elisabeth Scheucher steht für Einsatz, Verlässlichkeit und ein großes Herz für die Menschen. Sie war über viele Jahre hinweg eine starke Stimme für die Frauen – in der Gemeinde, im Land und heute im Nationalrat“, betonte Bezirksleiterin Anna Ott.

„Wie viel durch Engagement und Zusammenhalt möglich ist“

Die Jubiläumsfeier stand insgesamt im Zeichen des Dankes an jene Frauen, die über viele Jahre hinweg Verantwortung übernommen und die ÖVP-Frauen in Klagenfurt mit aufgebaut haben, heißt es. „Dieses Jubiläum zeigt, wie viel durch Engagement und Zusammenhalt möglich ist. Gleichzeitig ist es unser Auftrag, weiterhin Frauen zu motivieren, sich politisch einzubringen und unsere Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Landesleiterin Silvia Häusl-Benz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 16:46 Uhr aktualisiert