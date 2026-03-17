Freiheitlicher „NGO-Jäger“: Steiner auf Feldzug gegen Hilfsorganisationen

Wenn Nationalratsabgeordneter Christoph Steiner (FPÖ) morgen am 18. März die Tore von Schloss Albeck in Sirnitz durchschreitet, ist eines garantiert: Es wird laut, es wird scharf – und es wird kontrovers

Der Mann, der unlängst im Parlament mit seinem Schocker-Sager „Ihr seid schuld an Massenvergewaltigungen“ für einen Eklat sorgte, bringt seine „Mission Wahrheit“ nun nach Kärnten.

Zwischen Aufklärung und Anschüttung

Offiziell geht es um einen Bericht aus dem NGO-Untersuchungsausschuss. Steiner will aufzeigen, wo Steuergelder angeblich in einem „Fördersumpf“ versickern. Doch Kritiker werfen dem FPÖ-Mandatar vor, das Parlament lediglich als Bühne für populistische Rundumschläge zu nutzen. Anstatt sachlicher Aufarbeitung im Ausschuss gebe es lieber laute Parolen in Gasthäusern und Schlössern. Der 37-jährige Zillertaler wird aber nicht allein vor Ort sein. Er holt sich mit Landesparteiobmann Erwin Angerer quasi Schützenhilfe aus der Heimat. Gemeinsam will man den Bürgern erklären, warum NGOs (Nichtregierungsorganisationen) das Feindbild Nummer eins sind.

Ein Stil, der spaltet

Dabei wandelt Steiner auf einem schmalen Grat. Während seine Anhänger ihn für seine „direkte Art“ feiern, sehen politische Beobachter in ihm einen gefährlichen Rhetoriker. Innerhalb der FPÖ gilt Steiner als „Stimme der Basis“ und rhetorisch angriffiges Nachwuchstalent. Bei der Nationalratswahl 2024 vereinte er auf Landes-, Bundes- und Regionalwahlkreisliste über 26.000 Vorzugsstimmen auf sich und war damit stimmenstärkster Kandidat aller Parteien in Tirol. Er ist bekannt für seine pointierte Kritik an der Migrationspolitik und setzt sich aktuell verstärkt für die Entlastung der heimischen Tourismuswirtschaft ein.

„Mission Wahrheit“

Seine öffentlichen Auftritte zeigen eines: Harte Angriffe gegen „linke Vereine“ und die Regierung, gepaart mit einer Opferrolle („man lässt uns im Ausschuss nicht arbeiten“). Die große Frage für den Abend ab 19 Uhr bleibt: Liefert Steiner diesmal echte Belege für den behaupteten „Millionen-Sumpf“ oder bleibt es bei den gewohnten Unterstellungen? Für die Kärntner FPÖ scheint der Abend jedenfalls eine wichtige Mobilisierung darzustellen – für Steiner eine weitere Etappe auf seiner Tour „Mission Wahrheit – Auf der Suche nach eurem Steuergeld“ durch Österreich.

©parlament.gv.at Am Foto: Nationalratsabgeordneter Christoph Steiner (FPÖ)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert