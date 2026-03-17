Wegen LH-Wechsel: Kärntner FPÖ fordert Neuwahlen

Wie 5 Minuten exklusiv berichtete soll der Landeshauptmann-Wechsel am Gründonnerstag, dem 2. April, über die Bühne gehen. Der fliegende Wechsel stößt aber bei der Kärntner FPÖ auf Kritik.

Bereits seit längerem war bekannt, dass Peter Kaiser sich zurückzieht. Daniel Fellner, der bereits die SPÖ-Parteiführung im vergangenen Herbst übernahm, soll dann als neuer Landeshauptmann folgen. 5 Minuten berichtete exklusiv. Der Kärntner Landtag soll am 7. April über Daniel Fellner als neuen Landeshauptmann abstimmen. Nun reagiert die Kärntner FPÖ mit scharfer Kritik und fordert Neuwahlen.

Kritik von der FPÖ

In einer Pressekonferenz kündigte heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer angesichts des Wechsels von LH Kaiser auf Daniel Fellner einen Neuwahlantrag der FPÖ in der kommenden Sitzung des Kärntner Landtages an. „Kaiser hat vor der letzten Wahl erklärt, er würde die ganze Periode Landeshauptmann bleiben. In einer Demokratie sollte die Bevölkerung mitbestimmen, wer ein Bundesland anführt. Derzeit werden offenbar politische Deals gemacht, wie beim neuen Tourismusgesetz, damit die ÖVP Fellner zum Landeshauptmann wählt. Daher fordern wir Neuwahlen. Die Bürger sollen entscheiden, wer die Probleme des Landes lösen kann und soll.“

FPÖ: Kärnten braucht neue Regierung und Kurswechsel

Die Bilanz der SPÖ-ÖVP-Landesregierung sei, so Angerer weiter, nach 13 Jahren ernüchternd: „Statt Lösungen und Reformen gibt es Stillstand, Postenschacher und immer größere Probleme für unser Land. Rekordteuerungen, die Abwanderung junger Menschen, überbordende Bürokratie und Schulden belasten Kärnten enorm – dazu kommen massive Fehlentwicklungen bei der Zuwanderung. Statt für einen Aufschwung von Wirtschaft und Tourismus und Entlastung zu sorgen, werden unsere Bürger, Betriebe und Gäste nur mit noch mehr Steuern und Abgaben belastet.“ SPÖ und ÖVP seien laut Angerer nicht fähig, die großen Probleme des Landes zu lösen. „Kärnten braucht daher dringend eine neue Regierung und einen Kurswechsel, der nur mehr durch Neuwahlen möglich ist“, heißt es abschließend.

©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert