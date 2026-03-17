Kühler Mittwoch: So wird das Wetter in Kärnten

„Der Mittwoch startet in Kärnten überwiegend bewölkt, und östlich von Klagenfurt muss man auch noch mit etwas Regen, oberhalb von 600 bis 900 Metern auch mit Schneefall rechnen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag lockert teils lebhafter Ostwind die Wolken etwas auf und lässt der Sonne den Vortritt. Im Jauntal kann der Wind sogar recht kräftig werden, heißt es weiter. Es ist kühl, nach Frühtemperaturen um minus einem Grad liegen die Höchstwerte am Nachmittag nur zwischen sieben und zehn Grad.