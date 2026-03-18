Spittals Bürgermeister und ÖGB streben Einigung an

Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) und der ÖGB Kärnten streben nun einen Vergleich an. Dieser ist laut ÖGB-Anwalt Michael Pilz aber noch nicht rechtswirksam – beide Seiten können ihn widerrufen.

Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) und der ÖGB Kärnten wollen sich offenbar außergerichtlich einigen. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Ein dementsprechender Vergleich liegt den Redaktionen vor. Dem zugrunde geht ein politischer Konflikt, der vergangene Woche auch den Rechts- und Verfassungsausschuss im Kärntner Landtag beschäftigte. Mehr dazu unter: Immunität von SPÖ-Abgeordneten wird nicht aufgehoben.

Vorwürfe vom Tisch?

Zumindest laut der Erklärung gelten nun alle erhobenen Vorwürfe als gegenstandslos und sollen widerrufen werden. Der ÖGB muss das Schreiben zudem veröffentlichen und 18.000 Euro Kostenersatz leisten. Köfer verzichtet wiederum auf weitere gerichtliche Schritte. Der Vergleich ist allerdings nur gültig, wenn er nicht bis zum 13. April 2026 zurückgezogen wird. Darauf pocht vor allem die Gewerkschaft. Diese sieht sich nun sogar veranlasst, einige wesentliche Punkte klarzustellen.

Noch nicht rechtswirksam

„Dieser Vergleich ist nicht rechtswirksam, ausdrücklich ist im Text vorgesehen, dass sowohl der ÖGB als auch Gerhard Köfer den Vergleich widerrufen können. Die Rechtssache ist daher auf keinen Fall beendet oder verglichen“, so ÖGB-Anwalt Michael Pilz. Das Schreiben diene ausschließlich als Grundlage für weitere Gespräche und Abstimmungen. „Umso befremdlicher ist es, dass dieses interne Dokument ohne Zustimmung des ÖGB an die Medien weitergegeben und dabei fälschlicherweise der Eindruck erweckt wurde, es handle sich bereits um eine verbindliche Einigung.“ Der ÖGB bekennt sich dennoch weiterhin zu einer lösungsorientierten und fairen Vorgehensweise im Sinne aller Beteiligten. Voraussetzung dafür sei jedoch ein respektvoller und vertraulicher Umgang mit rechtlich unverbindlichen Abstimmungsprozessen.