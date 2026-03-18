Schnee in Kärnten: Experten machen Prognose für heute

Schneeflocken statt Frühlingsgefühle: Am Mittwochmorgen zeigte sich Kärnten von seiner winterlichen Seite. Mitten im März schneite es plötzlich.

Beim Blick aus dem Fenster erwartete viele Kärntner am Mittwochmorgen eine Überraschung: Schneeflocken fielen vom Himmel. „In Ferlach ist es sogar leicht angezuckert“, erzählt ein Meteorologe der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten. Aber auch in Villach hat es kurz geschneit.

Letzte Schneeflocken in Unterkärnten

Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze wieder auf 1.000 Meter Seehöhe an. „Speziell im Unterkärntner Bereich, zum Beispiel auf der Pack oder der Koralpe, können aber durchaus noch ein paar Zentimeter zusammenkommen“, so der Experte. Bis zum Nachmittag klingen die Niederschläge aber ab. „Es lockert langsam auf und zum Abend hin zeigt sich recht verbreitet noch die Sonne. „Generell sei Schnee um diese Jahreszeit üblich, so der Fachmann. „Es kann auch noch später im Jahr schneien.“

©5 Minuten | Auch in Landskron fielen Flocken vom Himmel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert