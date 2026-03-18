Erotik-Model träumt von Mann mit Kärntner Dialekt

In der neuen Staffel der ATV-Show "Alles Liebe" begibt sich auch das Schweizer Model Ursina auf die Suche nach dem großen Liebesglück. Die 36-Jährige könnte sich einen Mann mit Kärntner Dialekt gut an ihrer Seite vorstellen.

Erotik-Model Ursina ist am Mittwoch in der ATV-Show "Alles Liebe" zu sehen.

Erotik-Model Ursina ist am Mittwoch in der ATV-Show "Alles Liebe" zu sehen.

Am Mittwoch ist das Staffelfinale von „Alles Liebe“ auf ATV und JOYN Österreich zu sehen. Mit dabei ist auch die gebürtige Schweizerin Ursina. Die 36-Jährige ist Model im Erotikbereich und seit mittlerweile drei Jahren auf der Suche nach einer festen Beziehung.

Ursina steht auf Kärntner Dialekt

Ursinas Wunschpartner hat dunkle Augen und dunkles Haar, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zudem sollte ihr Traummann nicht nur zuvorkommend, humorvoll und verlässlich sein, sondern auch Kärntner Dialekt sprechen. Das verrät sie in einem ATV-Interview. „Mein größter Traum wäre ein Haus in Kärnten.“ Ob das gelingt, wird sich um 21.20 Uhr zeigen. Dann flackert die neue Folge nämlich über die österreichischen Bildschirme.