Kärnten: Fast 30 Prozent mehr Insolvenzen und 38 Mio. Passiva

Laut aktueller Hochrechnung des KSV1870 mussten im ersten Quartal 2026 in Kärnten insgesamt 113 Unternehmen Insolvenz anmelden. Besonders betroffen sind die Gastronomie und Beherbergung, das Baugewerbe sowie der Handel. Sie machen seit Jahresbeginn 43 Prozent aller Firmenpleiten aus. Die vorläufigen Passiva belaufen sich auf rund 38 Mio. Euro + 2,7 %). Zudem sind seit Jahresbeginn 570 Gläubiger (-11,8 %) und 304 Arbeitnehmer (-7,6 %) von den Insolvenzen betroffen. Mit Blickrichtung Jahresende ist eine seriöse Prognose aktuell nur bedingt möglich – aus heutiger Sicht dürfte das Vorjahresniveau erreicht werden.

Gesamtsituation herausfordernd

Das heimische Insolvenzgeschehen hat in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich an Fahrt aufgenommen. „Die Entwicklung der Insolvenzen in Kärnten zeigt, dass sich die wirtschaftliche Gesamtsituation nach wie vor sehr herausfordernd darstellt und für die Kärntner Unternehmer derzeit noch keine Entspannung in Sicht ist“, sagt Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin des KSV1870 Standortes Klagenfurt.

Alarmsignal: 4.000 Euro fehlen

Besonders besorgniserregend ist, dass die Zahl der mangels Masse nicht eröffneten Fälle um knapp 70 Prozent zugenommen haben, während die Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren (+ 8,8 %) in deutlich geringerem Ausmaß zugelegt hat. Mittlerweile machen diese Nichteröffnungen bereits 45 Prozent aller Unternehmensinsolvenzen in Kärnten aus. Für den regionalen Wirtschaftsstandort ist dies ein Alarmsignal: Immer mehr Betriebe sind nicht in der Lage, die Kosten von rund 4.000 Euro für ein ordentliches Insolvenzverfahren aufzubringen.

Vielseitige Ursachen

Nach wie vor dominieren Betriebe aus dem Bereich der Beherbergung/Gastronomie das Kärntner Insolvenzgeschehen. „Hier hat sich die Lage in den vergangenen Monaten weiter verschärft“, so Peißl-Schickmair. Die Gründe liegen in einem Ursachenmix: Hohe Betriebskosten (Energie, Lebensmittel, Personal), eine schwache wirtschaftliche Gesamtlage, die zu weniger Restaurantbesuchen führt, sowie strukturelle Probleme wie geringe Gewinnmargen und starker Konkurrenzdruck. Zudem sehen sich viele Gastronomiebetriebe gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu verkürzen – sei es aus Personalmangel oder aus wirtschaftlichen Gründen. Dadurch müssen dringend benötigte Einnahmen in einem kürzeren Zeitraum erwirtschaftet werden, was nicht immer gelingt und mittelfristig zu finanziellen Schieflagen führen kann. Die Bauwirtschaft folgt mit 18 Insolvenzfällen auf Platz zwei, der Handel mit 12 Fällen auf Platz drei. Zusammen machen diese drei Branchen seit Jahren den größten Anteil der Unternehmensinsolvenzen aus und sind aktuell für rund 43 Prozent aller eröffneten Verfahren in Kärnten verantwortlich.