Karawankentunnel: Neue Röhre wird jetzt offiziell eröffnet

Es ist so weit: Am Mittwoch wird die neue Karawankentunnelröhre feierlich eröffnet. Nach dem Ausbau wird nun auch der alte Tunnel umfassend saniert.

Im Herbst 2018 starteten auf österreichischer Seite die Bauarbeiten für den mehr als vier Kilometer langen Tunnelabschnitt durch das Karawankenmassiv. Jetzt, siebeneinhalb Jahre später, ist es so weit: Der Tunnel wird feierlich eröffnet – mit prominenten Gästen. Zum Festakt am Mittwoch haben sich unter anderem Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) und Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) angekündigt. Vor Ort sind außerdem die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser sowie die Geschäftsführer der ASFINAG-Baumanagement GmbH, Alexander Walcher und Andreas Fromm.

Nächste Sanierung folgt

Beendet sind die Bauarbeiten damit aber nicht. Denn: Direkt nach der Eröffnungsfeier erfolgt der Umbau für die neue Verkehrsführung. Immerhin wird auch die alte Tunnelröhre generalsaniert. Eine Bietergemeinschaft aus Östu-Stettin, VOGL.PLUS und HABAU erhielt den Zuschlag für das Millionen-Projekt, bei dem unter anderem Beton-Innenschale, Fahrbahn, Tunnelbeschichtung, Zwischendecke, Löschwasserleitungen und das gesamte Nordportal erneuert werden. Bis zum Frühjahr 2029 soll diese Modernisierung abgeschlossen sein. Bis dahin wird die neu errichtete Tunnelröhre im Gegenverkehr betrieben.