Mietpreisexplosion: Wo ist das Wohnen in Kärnten noch leistbar?

Wo bezahlt man in Kärnten am meisten für seine Wohnung? Und wo am wenigsten? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss darüber - wir haben dir das wichtigste Zusammengefasst.

Eine aktuelle Wohnkostenstudie der AK Kärnten, ausgewertet durch das Joanneum Research, zeichnet ein deutliches Bild der aktuellen Wohnsituation im Bundesland. Im Jahr 2025 haben 1.050 Kärntner Haushalte teilgenommen. Das wurde bei der Pressekonferenz der AK am Mittwoch (18. März 2026) bekanntgegeben. Die Wohnkosten sind im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2023 im Schnitt um 12,37 Prozent gestiegen.

Wo ist das Wohnen am teuersten?

Wer im Zentralraum leben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Klagenfurt und Villach bleiben die teuersten Pflaster Kärntens. Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 14,6 Euro (privat, inkl. Betriebskosten) ist die Landeshauptstadt Klagenfurt (Stadt) der teuerste Ort zum Wohnen. Dicht dahinter folgt Villach (Stadt) mit 14,0 Euro pro Quadratmeter im privaten Sektor. Auch Orte wie Feldkirchen geraten zunehmend unter Preisdruck. Hier liegen die Kosten bereits bei 12,1 Euro pro Quadratmeter.

Wo ist Wohnen in Kärnten am günstigsten?

Am anderen Ende der Skala finden sich vor allem Bezirke abseits des Zentralraums, wobei das Preisniveau auch dort kontinuierlich ansteigt.

Spittal an der Drau & St. Veit an der Glan: Diese Bezirke liegen mit 9,8 Euro bzw. 9,4 Euro im privaten Mittelfeld.

Diese Bezirke liegen mit 9,8 Euro bzw. 9,4 Euro im privaten Mittelfeld. Völkermarkt: Der Bezirk verzeichnet mit 10,1 Euro pro Quadratmeter einen der niedrigsten Werte im privaten Bereich.

Der Bezirk verzeichnet mit 10,1 Euro pro Quadratmeter einen der niedrigsten Werte im privaten Bereich. Hermagor: In Hermagor werden private Mieten von durchschnittlich 11,3 Euro beobachtet.

Was ist unter „Gesamtwohnkosten pro m²“ zu verstehen? Wenn von „Gesamtwohnkosten pro Quadratmeter“ die Rede ist, umfasst dieser Wert sämtliche laufenden Kosten des Wohnens. Dazu zählen: Miete

Betriebskosten

Heizkosten

Strom

Versicherungen

©AK Kärnten Hier ein detaillierter Überblick.

Wohnen als „finanzieller Dauerstress“

Für viele Haushalte ist die Wohnung mittlerweile zum größten Kostenblock im Alltag geworden. Und das auch noch vor Energie oder Lebensmitteln. AK-Präsident Günther Goach warnt vor den Folgen: In niedrigen Einkommensgruppen müssen Haushalte teilweise mehr als die Hälfte ihres Budgets für das Wohnen aufbringen. Rund 58 Prozent der Mieter geben an, aufgrund der hohen Kosten bereits auf andere Ausgaben verzichten zu müssen. „Für viele Menschen ist die Wohnung zu einem finanziellen Dauerstress geworden. Wenn ein Großteil des Einkommens für

Miete und Betriebskosten draufgeht, bleibt am Monatsende kaum Luft zum Leben“, so Goach in der Pressekonferenz.

©5 Minuten Am Foto: AK-Präsident Günther Goach.

Energiepreise wirken weiter nach

Obwohl Energiepreise zuletzt leicht zurückgegangen sind, liegen sie weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau. Die Folgen treffen Mieter oft zeitverzögert, etwa über Heizkosten- oder Betriebskostenabrechnungen. Viele Kostenfaktoren können Bewohner selbst kaum beeinflussen. „Schlechte Dämmung oder veraltete Gebäude treffen am Ende jene, die dort wohnen, und nicht jene, die über Investitionen entscheiden“, erklärt Michael Tschamer, Leiter des AK-Referats Mietrecht & Wohnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 11:51 Uhr aktualisiert