Lohnt sich eine Genossenschaftswohnung in Kärnten überhaupt?

Wer in Kärnten privat mietet, zahlt drauf. Die aktuelle AK-Wohnkostenstudie zeigt: Im Schnitt sparen sich Mieter in einer Genossenschaftswohnung 3,2 Euro pro Quadratmeter. Wir haben dir alles zusammengefasst.

Wer in Kärnten das Glück hat, in einer Genossenschaftswohnung zu leben, spart bares Geld. Die aktuelle Wohnkostenstudie der AK Kärnten verdeutlicht, dass der gemeinnützige Wohnbau der wichtigste Anker für leistbares Leben im Land bleibt. Während private Mieten rasant steigen, bieten Genossenschaften ein notwendiges Gegengewicht zum freien Markt. Das berichtet die AK bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (18. März 2026). Private Mieten kletterten im Schnitt seit 2023 um 14,41 Prozent nach oben. Im geförderten Wohnbau stiegen die Preise um 10,47 Prozent. Knapp 40 Prozent der Privatmieter überlegen aufgrund der steigenden Kosten einen Umzug, bei Genossenschaften sind es 32 Prozent. AK-Präsident Günther Goach warnt:

Für viele Menschen ist die Wohnung zu einem finanziellen Dauerstress geworden. Wenn ein Großteil des Einkommens für Miete und Betriebskosten draufgeht, bleibt am Monatsende kaum Luft zum Leben.“

©5 Minuten Am Foto: AK-Präsident Günther Goach.

Direkter Preisvergleich zwischen Privat und Genossenschaft

Der Unterschied zwischen den Mietformen ist beachtlich und macht sich jeden Monat im Geldbörserl bemerkbar: Im kärntenweiten Durchschnitt zahlen Mieter auf dem privaten Markt 12,7 Euro pro Quadratmeter (inkl. Betriebskosten). In geförderten Wohnungen liegt der Preis hingegen bei durchschnittlich 9,5 Euro pro Quadratmeter. Mieter in einer Genossenschaftswohnung sparen sich somit im Schnitt 3,2 Euro pro Quadratmeter. Bei einer 70m2 Wohnung entspricht das einer Ersparnis von rund 224 Euro pro Monat oder knapp 2.700 Euro im Jahr. Studienautor Eric Kirschner vom Joanneum Research erklärt: „Wo Genossenschaften stark vertreten sind, steigen die Preise langsamer. Fehlt dieses Gegengewicht, ziehen die privaten Mieten wesentlich schneller an“.

©5 Minuten Am Foto: Studienautor Eric Kirschner vom Joanneum Research.

Private Miete: Hohe Kautionen Co.

Im privaten Mietbereich sind bereits mehr als die Hälfte der Verträge befristet. Gleichzeitig

müssen nahezu alle Privatmieter hohe Kautionen leisten. „Die Kombination von steigenden Preisen und unsicheren Vertragsverhältnissen erhöht den Druck zusätzlich, insbesondere für junge Haushalte und Alleinverdienende. Leistbares Wohnen entscheidet darüber, ob Menschen in Kärnten bleiben können. Wenn Wohnen unbezahlbar wird, verliert ein Standort langfristig seine soziale Stabilität“, verdeutlicht AK-Direktorin Susanne Kißlinger.

Trotz Ersparnis: Zufriedenheit sinkt

Obwohl das Wohnen bei Genossenschaften günstiger ist, zeigt die Studie einen besorgniserregenden Trend: Die Zufriedenheit im genossenschaftlichen Wohnbau ist zuletzt spürbar gesunken. Gründe dafür sind unter anderem: steigende Nachzahlungen, Sanierungsrückstände und steigende laufende Kosten. Der AK-Präsident sagt bei der Pressekonferenz: „Viele Mieterinnen und Mieter erleben derzeit böse Überraschungen bei Abrechnungen. Transparenz, planbare Kosten und längere Mietverträge sind entscheidend, damit Wohnen wieder Sicherheit bedeutet“.