Michelin-Guide: Das sind die besten Sterne Restaurants in Kärnten
MICHELIN Guide präsentierte die Restaurantauswahl für Österreich und 12 Restaurants aus Kärnten erhielten die begehrten Auszeichnungen. Und auch der MICHELIN Service Award ging in Österreichs südlichstes Bundesland.
Der MICHELIN Guide Österreich präsentiert in seiner diesjährigen Selektion die Gesamtzahl von 101 Sternerestaurants. Insgesamt – inklusive des MICHELIN Service Awards – gingen 13 Auszeichnungen von MICHELIN Guide nach Kärnten.
Ein MICHELIN-Stern: insgesamt 5 Restaurants
Ausgezeichnet sind:
- Hubert Wallner, Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Maria Wörth
- Hannes Müller, Genießerhotel Die Forelle, Weissensee
- Roman Pichler, Restaurant Moritz, Grafenstein
- Stefan Glantschnig, Rouge Noir, Weissensee
- NEU 2026: Gamskogelhütte Fine Dining by Stefan Lastin, Rennweg am Katschberg
Grüner MICHELIN-Stern für Nachhaltigkeit: insgesamt 7 Restaurants
Ausgezeichnet sind:
- Hannes Müller, Genießerhotel Die Forelle, Weissensee
- Roman Pichler, Das Moritz, Grafenstein
- Michael Sicher, Fischrestaurant Sicher, Tainach
- Manuel Ressi, Restaurant Bärenwirt, Hermagor
- Martin Nuart, Restaurant Bär & Schaf Wirtschaft, Völkermarkt
- NEU 2026: Stiftsschmiede Fischrestaurant in Ossiach und Hubertushof Im Garten in Velden am Wörthersee
Spezieller Award geht zum Weissensee
Awards vergibt der Guide MICHELIN für besondere Leistungen: Gewürdigt werden Service, Young Chef und Sommelier. Gewinner des MICHELIN Service Award ist Monika Müller aus dem mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant Die Forelle am Weissensee. Die charmante Chefin und Sommelière ist mit wahrer Empathie bei den Gästen. Stets präsent und überaus versiert begleitet sie mit ihrem top-organisierten Team den kulinarischen Genuss, den ihr Mann Hannes Müller mit seiner natur- und produktbezogenen „BERG.SEE.KÜCHE“ beschert. Kompetent informiert sie auch über die eigene Bio-Landwirtschaft. Chefin Monika Müller sagt: „Ich freue mich sehr, dass der geilste Job der Welt diese Wertschätzung erhält und ich bin einfach nur überwältigt. Es ist großartig, dass diese wunderbare Arbeit, die wir täglich mit unserem tollen Team machen dürfen, mit so einer Wertschätzung belohnt wird. Wir sind gerne Gastgeber und wir freuen uns, wenn wir den Gästen ein besonderes Erlebnis bereiten können.“