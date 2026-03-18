Michelin-Guide: Das sind die besten Sterne Restaurants in Kärnten

MICHELIN Guide präsentierte die Restaurantauswahl für Österreich und 12 Restaurants aus Kärnten erhielten die begehrten Auszeichnungen. Und auch der MICHELIN Service Award ging in Österreichs südlichstes Bundesland.

Der MICHELIN Guide Österreich präsentiert in seiner diesjährigen Selektion die Gesamtzahl von 101 Sternerestaurants. Insgesamt – inklusive des MICHELIN Service Awards – gingen 13 Auszeichnungen von MICHELIN Guide nach Kärnten.

Ein MICHELIN-Stern: insgesamt 5 Restaurants Ausgezeichnet sind: Hubert Wallner, Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Maria Wörth

Hannes Müller, Genießerhotel Die Forelle, Weissensee

Roman Pichler, Restaurant Moritz, Grafenstein

Stefan Glantschnig, Rouge Noir, Weissensee

NEU 2026: Gamskogelhütte Fine Dining by Stefan Lastin, Rennweg am Katschberg

Grüner MICHELIN-Stern für Nachhaltigkeit: insgesamt 7 Restaurants Ausgezeichnet sind: Hannes Müller, Genießerhotel Die Forelle, Weissensee

Genießerhotel Die Forelle, Weissensee Roman Pichler, Das Moritz, Grafenstein

Das Moritz, Grafenstein Michael Sicher, Fischrestaurant Sicher, Tainach

Fischrestaurant Sicher, Tainach Manuel Ressi, Restaurant Bärenwirt, Hermagor

Restaurant Bärenwirt, Hermagor Martin Nuart, Restaurant Bär & Schaf Wirtschaft, Völkermarkt

Restaurant Bär & Schaf Wirtschaft, Völkermarkt NEU 2026: Stiftsschmiede Fischrestaurant in Ossiach und Hubertushof Im Garten in Velden am Wörthersee

Spezieller Award geht zum Weissensee

Awards vergibt der Guide MICHELIN für besondere Leistungen: Gewürdigt werden Service, Young Chef und Sommelier. Gewinner des MICHELIN Service Award ist Monika Müller aus dem mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant Die Forelle am Weissensee. Die charmante Chefin und Sommelière ist mit wahrer Empathie bei den Gästen. Stets präsent und überaus versiert begleitet sie mit ihrem top-organisierten Team den kulinarischen Genuss, den ihr Mann Hannes Müller mit seiner natur- und produktbezogenen „BERG.SEE.KÜCHE“ beschert. Kompetent informiert sie auch über die eigene Bio-Landwirtschaft. Chefin Monika Müller sagt: „Ich freue mich sehr, dass der geilste Job der Welt diese Wertschätzung erhält und ich bin einfach nur überwältigt. Es ist großartig, dass diese wunderbare Arbeit, die wir täglich mit unserem tollen Team machen dürfen, mit so einer Wertschätzung belohnt wird. Wir sind gerne Gastgeber und wir freuen uns, wenn wir den Gästen ein besonderes Erlebnis bereiten können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert