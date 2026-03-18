190 Bushaltestellen in Kärnten mangelhaft

Denn: Am häufigsten wurde als Problem ein fehlender Witterungsschutz angegeben. Bei fast jeder zweiten gemeldeten Bushaltestelle wird die Querung der Straße zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. Auch fehlende Beleuchtung, mangelhafte Beschattung, fehlende Sitzmöglichkeiten und fehlende Radabstellmöglichkeiten wurden häufig genannt.

Mängel in Kärnten Fehlender Witterungsschutz: 61 Prozent

Fehlende Beleuchtung: 49 Prozent

Beschattung fehlt: 47 Prozent

Keine sichere Querung der Straße zur Haltestelle: 45 Prozent

Fehlende Radabstellmöglichkeit: 42 Prozent Fehlender Sitzplatz: 42 Prozent

Mangelnde Fahrgastinformation: 26 Prozent

Sicherer Gehweg zur Haltestelle fehlt: 24 Prozent

Fehlende Barrierefreiheit: 21 Prozent

Erste Zwischenbilanz in Kärnten

Es wurden in den ersten drei Wochen bereits in 44 Gemeinden insgesamt 190 Haltestellen gemeldet und auf Mängel hingewiesen. Dabei konnten mehrere Mängel genannt werden. Am häufigsten, nämlich bei 61 Prozent, wurde fehlender Witterungsschutz als Problem genannt. Bei 49 Prozent der gemeldeten Haltestellen gibt es laut Fahrgästen keine Beleuchtung und bei 47 Prozent gibt es keine Beschattung, was angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen im Sommer ein wachsendes Problem ist. Bei 42 Prozent der gemeldeten Haltestellen fehlt eine Sitzmöglichkeit, bei ebenfalls 42 Prozent fehlen Radabstellmöglichkeiten, bei 26 Prozent ist die Fahrgastinformation mangelhaft und bei 21 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht barrierefrei.

Meldungen noch möglich

Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 24 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht über einen Gehsteig oder Gehweg erreichbar, bei sogar 45 Prozent wird der Straßenübergang zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Gerade bei Haltestellen an Freilandstraßen ist es für die Sicherheit der Fahrgäste wichtig, dass hier ein niedrigeres Tempolimit für den Kfz-Verkehr gilt und es zudem Querungshilfen, wie beispielsweise eine Mittelinsel, gibt. Noch bis zum 30. April können Fahrgäste unter https://map.vcoe.at Mängel bei Haltestellen eintragen.