Kärntner Feuerwehr trauert um langjährigen Kameraden

Große Trauer in Brückl: Unternehmer und Feuerwehrmann Gerald Korak ist am Dienstag, dem 17. März 2026, verstorben. Seine Kameraden verabschieden sich nun mit bewegenden Worten.

Im 69. Lebensjahr ist der Brückler Unternehmer und Feuerwehrmann Gerald Korak am Dienstag verstorben. Er hinterlässt seine Frau Herta sowie seine beiden Söhne Christian und Marco sowie mehrere Enkelkinder. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Trost“, verabschieden sich auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brückl von Korak.

Bewegende Abschiedsworte

„Wir verlieren nicht nur ein engagiertes Mitglied, sondern vor allem einen verlässlichen Kameraden und Freund“, schreiben die Florianis in den sozialen Medien. „Als jahrelanger Maschinist hat er unsere Feuerwehr stets mit großem Verantwortungsbewusstsein, Fachwissen und Einsatzbereitschaft unterstützt. Sein Wirken und seine Kameradschaft werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.“ Gebetet wird für den Verstorbenen am Freitag, dem 20. März 2026, um 18 Uhr, in der Pfarrkirche Brückl. Das Begräbnis findet am Samstag, dem 21. März 2026, um 13 Uhr, statt.