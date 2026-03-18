Schnee in Kärnten: Lavanttaler Feuerwehr rückte gleich zweimal aus

Auf den Kärntner Straßen wurde es heute früh winterlich. Da ist es nicht verwunderlich, dass es auf der schneebedeckten Fahrbahn zum ein oder anderen Unfall kam.

Am heutigen Mittwochmorgen war es in Kärnten plötzlich wieder winterlich. Nach einer milden Phase fielen Schneeflocken, das sorgte auch für Feuerwehreinsätze auf den Straßen. Die Feuerwehr Bad St. Leonhard wurde gleich zweimal auf den Plan gerufen.

Auto geriet ins Schleudern

Die erste Alarmierung erfolgte um 6.45 Uhr. Die Florianis rückten auf die Südautobahn (A2) aus. „Ein Pkw geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Betonleitwand. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden“, teilt die Feuerwehr in den sozialen Medien mit. Die Einsatzkräfte übernahmen das Absichern der Unfallstelle und unterstützten bei den Aufräumarbeiten. Doch das war noch nicht alles.

©Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard Die erste Alarmierung erfolgte um 6.45 Uhr. Die Florianis rückten auf die Südautobahn (A2) aus.

LKW blieb stecken

Es kam noch zu einem weitere Einsatz. Dabei war ein LKW auf schneeglatter Fahrbahn stecken geblieben. „Das Fahrzeug wurde mittels Seilwinde wieder auf die Straße gezogen. Die Einsatzbereitschaft konnte nach ca einer Stunde wieder hergestellt werden“, so die Florianis weiter. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Preitenegg, das Rote Kreuz, die Polizei, ein Abschleppdienst und die ASFINAG.