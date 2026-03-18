Spiel eskalierte: Hat Mann versucht acht Menschen umzubringen?

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Österreicher. Dieser steht im Verdacht, unter Einfluss von Alkohol versucht zu haben, acht Menschen umzubringen.

Schwer wiegen die Vorwürfe, die derzeit die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen einen Mann erhebt. Ein Abend in Klagenfurt unter Kollegen schien völlig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Durfte nicht am Spiel teilnehmen

Wie die Kärntner Krone berichtet, soll ein 54-jähriger Österreicher mit albanischem Migrationshintergrund mehrere Arbeitskollegen mit dem Umbringen bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das auch versucht zu haben. Doch alles begann mit einem Abend, an dem mehrere Person, wie diese angaben, zusammen Schach gespielt hatten. Offenbar wurde besagter Mann ausgeschlossen. Er soll auch im alkoholisierten Zustand Beleidigungen ausgesprochen haben. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sagte gegenüber der „Kronen Zeitung“: „Das habe ihn so erzürnt, dass er mit einem Benzinkanister zurückkam und ein Feuer legte.“ Der Mann soll überdies in einer Einvernahme gesagt haben, dass ihm die Arbeitskollegen noch Geld schulden würden. Der Fall wirft bezüglich des Motivs einige Fragen auf.

Anklage noch nicht rechtswirksam

Kitz, der zum aktuellen Zeitpunkt von 5 Minuten nicht erreicht werden konnte, teilt gegenüber dem Medium mit: „Wir haben Anklage wegen Brandstiftung und Körperverletzung, aber vor allem wegen achtfachen versuchten Mordes eingebracht.“ Die Beteiligten konnten scheinbar flüchten, doch bei einigen kam es aufgrund des Feuers zu schweren Verbrennungen. Auch wird dem Mann vorgeworfen, dass er einem Opfer Körperverletzungen in Form von Tritten und Schlägen zugefügt haben soll. Abschließend heißt es, dass die Anklage noch nicht rechtswirksam sei, ein Einspruch vonseiten des Verteidigers wäre noch möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 17:03 Uhr aktualisiert