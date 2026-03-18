Karawankentunnel: Neue Röhre für den Verkehr freigegeben

Nach siebeneinhalb Jahren Bauzeit wurde heute die neue, fast acht Kilometer lange Ost-Röhre des Karawankentunnels auf der A11 Karawankenautobahn für den Verkehr freigegeben.

330 Millionen Euro wurden von der ASFINAG und der slowenischen Autobahngesellschaft DARS investiert. Die neue Röhre ist mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet und verfügt über 26 Notausgänge. Im Sommer sind dort bis zu 30.000 Fahrzeuge täglich unterwegs.

„Schlüsselprojekt in Kärnten“

Mit zwei Festakten, beim Nordportal und direkt an der Staatsgrenze im Tunnel, wurde der Abschluss des gemeinsamen Projekts von Österreich und Slowenien gefeiert. In weiterer Folge wird auch die Generalsanierung der alten Tunnelröhre aus dem Jahr 1991 beginnen. Die veranschlagten Kosten dafür betragen 125 Millionen Euro. Geplante Fertigstellung der 4,5 Kilometer langen Tunnelröhre auf österreichischem Staatsgebiet: Frühjahr 2029. Landeshauptmann Peter Kaiser bezeichnet den Neubau der Röhre und den Vollausbau des Karawankentunnels als „Schlüsselprojekt für Kärnten, das Vorteile für alle bringt.“ Eine gute Infrastruktur sei für eine positive Entwicklung einer Region wie Kärnten von entscheidender Bedeutung, so Kaiser weiter.

Dank für wertvollen Einsatz

„Durch die Investitionen der ASFINAG und auch der ÖBB mit der Koralmbahn ist in den vergangenen Jahren in Kärnten sehr viel weitergegangen. „Investitionen wie diese schaffen und sichern Arbeitsplätze und Wachstum, sorgen für noch mehr Mobilitäts- und Bewegungsfreiheit und in diesem Fall für ein weiteres Zusammenwachsen mit unserem Nachbarland Slowenien durch eine Nord-Südverbindung, die unser gemeinsames Europa symbolisiert“, so Kaiser bei Festakt. Den künftigen Vollausbau an einer der am stärksten frequentierten Verkehrsachsen in Kärnten begrüßt LHStv. Martin Gruber ausdrücklich: „Die heutige Verkehrsfreigabe bedeutet für tausende Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit auf dieser Strecke und eine leistungsfähigere Verkehrsinfrastruktur.“ Für Menschen und Unternehmen seien Verkehrswege gleichzeitig auch „Lebensadern und somit standortrelevant und lebensnotwendig für unser Region“, erklärte Gruber. Kaiser und Gruber dankten allen Beteiligten, die an diesem Tunnelneubau mitgearbeitet haben für ihren wertvollen Einsatz.

Hanke: „Mehr Chancen und Wachstum“

Bei der feierlichen Verkehrsfreigabe nahmen auch Bundesminister Peter Hanke, Bundeminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagel und Herbert Kasser und die ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher und Andreas Fromm teil. Mit dem neuen Tunnel werde ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der Region gesetzt: „Der vorgesehene Vollausbau bedeute ein immenses Plus an Verkehrssicherheit und bringt nicht nur für Kärnten, sondern auch für ganz Österreich einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Chancen und Wachstum“, freute sich Verkehrsminister Peter Hanke.

©LPD Kärnten/Höher | Hartwig Hufnagl, BM Peter Hanke, Alexander Wlalcher, LH Peter Kaiser, LH-Stv. Martin Gruber, BM Wolfgang Hattmannsdorfer, Herbert Kasser, Tamara Christ und Andreas Fromm.

Gewinn für den Tourismus in Kärnten

Einen Gewinn in mehrfacher Hinsicht bezeichnet Wirtschafts- und Tourismusminister Wolfgang Hattmansdorfer die Investitionen der ASFINAG: Für den Tourismus in Kärnten und in den angrenzenden Bundesländern werde die bessere Erreichbarkeit zusätzliche Nächtigungen bringen und natürlich auch für mehr Sicherheit sorgen. Die heutige Freigabe der neuen Tunnelröhre ist für ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl der Auftakt dafür, dass das „Nadelöhr zwischen Österreich und Slowenien in wenigen Jahren Geschichte sein wird.“ Mit dem Vollausbau enden die Staus, die es vor allem im Sommer gegeben hat. Hufnagl hob auch die regionale Wertschöpfung des Millionenprojekts hervor.

„Verbindet Österreich und Slowenien“

Unmittelbar nach dem Festakt erfolgte die Fahrt in den Tunnel, wo an der Staatsgrenze gemeinsam mit Sloweniens Infrastrukturministerin Alenka Bratušek und dem Präsidenten der slowenischen Autobahngesellschaft DARS, Andrej Ribic eine zweite symbolische Freigabe inklusive Lasershow erfolgte. Dazu Alenka Bratušek: „Dieses für Slowenien wichtigste Infrastrukturprojekt verbindet Österreich und Slowenien mit ganz Europa, und sorgt für eine sichere und schnellere Verbindung aller Reisenden.“ Als Tunnelpatin fungierte Peter Kaisers Lebensgefährtin, Uli Wehr, die die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute und Tunnelbauer in einer Tunnelnische verankerte. Die Segnung der neuen Tunnelröhre führte Dechant Georg Buch durch. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeiten vom neu gegründeten Chor „Die Arnoldsteiner“ unter der Leitung von Hedi Preisegger.