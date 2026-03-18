Polizei stoppt Georgier mit Hehlerware: Mehrere zehntausend Euro wert

Gestern hielt die Polizei einen Transporter auf der Karawankenautobahn routinemäßig auf und fand eine große Anzahl an neuen und gebrauchten Baumaschinen vor.

Gestern Abend stoppte die Polizei einen Mann, der Hehlerware im Wert von mehreren zehntausend Euro bei sich hatte.

Gestern Abend stoppte die Polizei einen Mann, der Hehlerware im Wert von mehreren zehntausend Euro bei sich hatte.

Ein 38-jähriger Georgier wurde am gestrigen Dienstag, dem 17. März 2026 um 21.50 Uhr auf der Karawankenautobahn (A11) in Rosenbach in Fahrtrichtung Slowenien angehalten und einer Routinekontrolle unterzogen. „Dabei wurden in seinem Transporter eine größere Anzahl von neuwertigen und gebrauchten hochwertigen Baumaschinen gefunden“, teilt die Autobahnpolizei Villach mit.

Kein Eigentumsnachweis

Da der Mann dazu keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, wurde eine Abfrage im nationalen und internationalen Fahndungssystem durchgeführt. Es konnten dabei Fahndungsnotierungen durch ausländische Behörden festgestellt werden, heißt es weiter. Der Mann hatte Hehlerware im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro bei sich, welche in weiterer Folge sichergestellt wurde. Er wurde nach der Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freien Fuß zur Anzeige gebracht.

Auto nicht zum Verkehr zugelassen

Weiters wurde festgestellt, dass sein Fahrzeug nicht mehr zum Verkehr zugelassen ist. Es wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen und eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro eingehoben, so die API abschließend.