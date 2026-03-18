Umweltalarm an der Lavant: „Bis zu 99 Prozent des Fischbestands verendet”

In einer Papierfabrik in St. Gertraud kam es Anfang März wie bereits berichtet zu einem technischen Gebrechen. Infolgedessen ist Lauge in die Lavant ausgetreten. Plötzlich wurden unzählige tote Fische ans Ufer geschwemmt. Nun liegen erste wissenschaftliche Ergebnisse vor.

Fischbestand auf 16 Kilometer faktisch ausgelöscht

Wie der Verein Raubaum am heutigen Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, „[bestätigen] die Elektro-Befischungen durch das Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) die schlimmsten Befürchtungen: Auf einer Länge von 16 Kilometern kam es zu einem faktischen Totalausfall. Je nach Abschnitt sind bis zu 99 % des Fischbestands verendet.“ Der Verein warnt vor den langfristigen Folgen für das gesamte Ökosystem.

„Ausmaß der Schäden ist niederschmetternd“

„Das Ausmaß der Schäden ist niederschmetternd. Wir sprechen hier nicht nur von einem Fischsterben, sondern von einer Zerstörung des Ökosystems auf einer Strecke von 16 Kilometern“, erklärt Emanuel Schwabe vom Verein Raubaum. Die betroffene Strecke liegt in einem europarechtlich geschützten Natura 2000-Gebiet. Das Fischsterben treffe somit einen Lebensraum, der unter dem besonderen Schutz der EU steht. Die Verluste bei den streng geschützten FFH-Arten seien verheerend, wird weiters betont.

©Verein Raubaum | Unzählige tote Fische wurden ans Ufer der Lavant geschwemmt.

Verluste von streng geschützten Arten

Betroffen ist unter anderem der Steingreßling. „Das einzige bekannte Vorkommen in ganz Kärnten wurde im betroffenen Abschnitt vermutlich vollständig ausgelöscht“, heißt es weiter. Der Semling gilt in Österreich vielerorts als verschollen. Die Lavant beherbergte die nationale Schlüsselpopulation Österreichs. Ihr Verlust ist ein unwiederbringlicher Schlag für die gesamte Biodiversität des Landes, wird mitgeteilt. Überdies wurden Bestände von Frauennerfling, Streber, Koppe und Weißflossengründling fast restlos vernichtet. Auch das Benthos (wirbellose Kleinstlebewesen) sei beeinträchtigt worden, was die Nahrungsgrundlage für die verbliebenen Lebewesen zusätzlich schwächt.

Fisch-Problematik in der Lavant

Der Verein Raubaum stellt klar, dass der Schaden nicht durch das Aussetzen herkömmlicher Zuchtfische behoben werden kann. Alexander Petik vom Verein erläutert die wissenschaftlichen Hintergründe: „Bei den verloren gegangenen Fischen handelt es sich um Wildfische, welche sich über Generationen hinweg perfekt an das Leben in der Lavant angepasst haben. Unter Anpassung versteht man jene Eigenschaften, die Wildfische über Generationen hinweg speziell für ‚ihr‘ Gewässer entwickeln.“ Dazu zählen, so Petik, etwa ein ausgeprägter Fluchtreflex gegenüber Räubern, Strategien im Umgang mit Hochwässern sowie die starke Bindung an den Geburtsort, zu dem viele Fische später zur Fortpflanzung zurückkehren. „Besetzt man nun nicht angepasste Besatzfische in ein Ökosystem ohne richtig funktionierende Nahrungskette, wird dies einfach nicht funktionieren. Der Großteil der Fische wäre innerhalb weniger Wochen wieder verschwunden und die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Fortpflanzung ist sehr gering. Zudem sind einige der betroffenen Fischarten als Besatzfische ohnehin gar nicht erhältlich“, betont er.

©Verein Raubaum | Nach dem schweren Störfall in einer Papierfabrik in St. Gertraud liegen nun erste wissenschaftliche Ergebnisse vor.

„Diese Arbeit wurde in einer Nacht vernichtet“

Weiters wird seitens des Vereins angemerkt: „Durch den Verlust der großen, adulten Fische fehlt dem Fluss sein biologischer Stabilisator, was das verbliebene System extrem anfällig für Umweltereignisse wie Hochwässer macht.“ Erst Anfang 2026 sei ein umfangreiches Restrukturierungsprojekt südlich von St. Paul fertiggestellt worden. „In Projekte wie dieses und die wissenschaftliche Begleitung der Lavant sind über viele Jahre hinweg tausende Stunden Arbeit geflossen. Diese Arbeit wurde in einer Nacht vernichtet“, so der Verein Raubaum abschließend.