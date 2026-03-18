„Jede Menge Mist …“ beschäftigte Kärntner Feuerwehren

Gestern Abend sorgte ein technischer Defekt eines Traktorgespannes dafür, dass sich mehrere Kubikmeter "Mist" auf Fahrbahnen im Bezirk St. Veit verteilten.

Gestern in den Abendstunden hatten drei Kärntner Feuerwehren alle Hände voll zu tun. Mehrere Kubikmeter Mist lagen auf einer Länge von circa zwei Kilometern auf der Längsee-Landesstraße im Bereich Reipersdorf-Fiming und der Gemeindestraße in Reipersdorf auf den Fahrbahnen.

Technischer Defekt bei Traktor

Die Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf teilt in den sozialen Medien mit: „Aufgrund eines technischen Defektes dürfte sich die Heckklappe des Kippers eines Traktorgespannes während der Fahrt geöffnet haben, was vom Fahrer der Zugmaschine zunächst unbemerkt blieb.“ Die Polizei Launsdorf war ebenfalls vor Ort. In weiterer Folge wurden über die LAWZ die Feuerwehren Launsdorf und St. Veit an der Glan zur Unterstützung angefordert.

Mehrere Kräfte im Einsatz

„Unter Zuhilfenahme von drei Trankfahrzeugen, einer Kehrmaschine und weiteren angeforderten Hofladern aus der Umgebung, konnten die Fahrbahnen nach einiger Zeit wieder passierbar gemacht werden“, informieren die Florianis weiter und bedanken sich abschließend auch beim Gasthaus Schumi, welches die Einsatzkräfte während dieser Zeit mit Getränken versorgte. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, wie auch die Feuerwehr Launsdorf in einem Facebook-Posting mitteilt.