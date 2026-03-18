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Ein Bild auf 5min.at zeigt den noch zugefrorenen Afritzer See.
Der Donnerstag wird in Kärnten zuerst sonnig, dann gesellen sich ein paar Wolken dazu.
Kärnten
18/03/2026
Prognose

Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Donnerstag

Der Start in den Donnerstag wird zunächst sonnig. Später kommen ein paar Wolken dazu. Einen Überblick bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Der Donnerstag beginnt meist strahlend sonnig in Kärnten. „Später machen sich von Osten her ein paar Wolken bemerkbar. In der Früh gibt es recht verbreitet Frost, nachmittags hat es 9 bis 13 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Regional weht noch mäßiger Ostwind.

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