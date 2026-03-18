Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Donnerstag

Der Start in den Donnerstag wird zunächst sonnig. Später kommen ein paar Wolken dazu. Einen Überblick bekommst du hier.

Der Donnerstag wird in Kärnten zuerst sonnig, dann gesellen sich ein paar Wolken dazu.

Der Donnerstag wird in Kärnten zuerst sonnig, dann gesellen sich ein paar Wolken dazu.

Der Donnerstag beginnt meist strahlend sonnig in Kärnten. „Später machen sich von Osten her ein paar Wolken bemerkbar. In der Früh gibt es recht verbreitet Frost, nachmittags hat es 9 bis 13 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Regional weht noch mäßiger Ostwind.