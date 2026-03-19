Kärnten: Steigende Wohnkosten sorgen für politischen Aufschrei

Im Schnitt um 12,37 Prozent teurer: Laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer sind die Wohnkosten in Kärnten seit 2023 stark angestiegen. Die Ergebnisse stoßen auch in der Politik auf scharfe Kritik.

In Kärnten sind die Wohnkosten seit 2023 spürbar nach oben geschossen. Laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer Kärnten (AK) beträgt die Erhöhung im Schnitt 12,37 Prozent. Dafür wurden 1.050 Haushalte befragt. Mehr dazu unter: Mietpreisexplosion: Wo ist das Wohnen in Kärnten noch leistbar? Dementsprechend groß ist auch der Aufschrei aus der Politik.

„Kärnten braucht größeres Angebot an günstigem Wohnraum“

Laut Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer fehlt es am Wohnungsmarkt vor allem an einem ausreichenden Angebot. Im Zentralraum steige die Nachfrage zwar stark, doch neue Wohnungen – besonders im unteren Preissegment – würden selten gebaut. Der Grund: „In Österreich gibt es kaum Anreize für Private, Wohnraum, vor allem im niedrigeren Preissegment zu schaffen“, so Köfer. „Deswegen müssen die strengen Auflagen und Bestimmungen für den Wohnbau gesenkt werden. So kann ein Anreiz, mehr neuen Wohnraum zu schaffen, gesetzt werden. Wir brauchen mehr Angebot.“

©zVg. / KK Am Foto: Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer

Entbürokratisierung gefordert

Ähnlich sieht das auch der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer: „Es gibt viel zu wenig leistbaren Wohnraum und der Neubau stockt massiv. Hauptursachen sind eine überbordende Bürokratie, welche die Baukosten in die Höhe treibt, sowie eine verfehlte Förderpolitik […].“ Er fordert „die Zurücknahme unsinniger Vorschriften, Verfahrensbeschleunigung und Entbürokratisierung“. Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, übt scharfe Kritik: „Seit Jahren wird zu wenig gegen steigende Mieten und knappen Wohnraum unternommen. Wenn Wohnen zum Luxus wird, hat die Politik versagt.“