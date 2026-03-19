FPÖ bringt im Landtag Antrag auf Neuwahlen ein

Am Donnerstag hat im Kärntner Landtag die Sitzung begonnen, bei der die FPÖ wie angekündigt einen Antrag auf Neuwahlen einbringen will. Hintergrund ist der geplante Wechsel an der Landesspitze von Peter Kaiser zu Daniel Fellner.

Mit 31. März 2026 endete die Ära von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). „Es wird mein letzter Arbeitstag sein“, erklärte er Ende Februar bei einer Pressekonferenz im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung – 5 Minuten berichtete. Mit 7. April soll dann der bisherige Landesrat Daniel Fellner offiziell zum neuen Landeshauptmann im Landtag gewählt und am 8. April vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Doch nicht alle sind damit einverstanden. Mehr dazu unter: Landeshauptmann-Wechsel sorgt für politischen Wirbel.

FPÖ will Neuwahlen

Wie angekündigt, werden die Kärntner Freiheitlichen bei der Sitzung des Kärntner Landtages am Donnerstag, den 19. März 2026, einen Neuwahl-Antrag einbringen. Dieser liegt der 5-Minuten-Redaktion in der Zwischenzeit vor. Konkret heißt es darin: „Die Probleme im Land häufen sich von Tag zu Tag. Aber statt Lösungen vorzulegen und Reformen umzusetzen, beschäftigen sich die Regierungsparteien nur noch mit Packelei und Postenschacher.“ Aus Sicht der FPÖ brauche Kärnten „daher dringend eine neue Regierung und einen Kurswechsel. Ein solcher Neustart ist nur mehr durch Neuwahlen möglich.“ Die Sitzung hat um 9 Uhr begonnen. Über den Neuwahl-Antrag wurde bislang jedoch noch nicht abgestimmt.