Übergriff auf 17-Jährige: Prozess in Klagenfurt vorerst vertagt

Am Landesgericht Klagenfurt standen diese Woche zwei Männer im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem vergangenen Sommer vor Gericht. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Aussage einer damals 17-Jährigen, die angibt, in einem Park Opfer eines Übergriffs geworden zu sein. Die Geschehnisse ereigneten sich nach einem Abend mit Freunden in der Stadt, als die Jugendliche mit einem der Angeklagten ins Gespräch kam und später auch dessen Begleiter hinzukam.

Widersprüche bei der Befragung?

Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe und erklären, alle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt. In getrennten Befragungen zeigten sich jedoch teils erhebliche Widersprüche: Aussagen zum Ablauf des Abends, zum Grad der Alkoholisierung und zu einzelnen Äußerungen der Beteiligten stimmen nicht überein, wie der ORF berichtet.. Auch konnten die Beschuldigten nicht erklären, wie Verletzungen der Jugendlichen entstanden sein sollen. Die junge Frau wandte sich noch in derselben Nacht an die Polizei, begleitet von einer Freundin, die sie nach dem Vorfall im Park auffand.

Verhandlung vertagt

Das Gericht wies darauf hin, dass das Vorgehen der Angeklagten eine schwere Demütigung der Betroffenen darstellen könnte, was im Extremfall zu einer Haftstrafe von fünf bis 15 Jahren führen würde. Die Verhandlung wurde ausgesetzt, um weitere Zeugenaussagen zu hören und mögliche medizinische Gutachten zur Einschätzung der Folgen für die Jugendliche einzuholen. Nach Angaben ihrer Anwältin leidet sie seit dem Vorfall unter Schlafstörungen, ein Faktor, der ebenfalls in die Bewertung des Falls einfließen kann. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung