Bekannter Moderator begeistert Krimifans in Feldkirchen

Krimifans fanden sich am Mittwochabend im Feldkirchner Amthof ein. Dort präsentierte der bekannte Moderator Arnulf Prasch sein Buch „Drei Länder, drei Leichen“. Auch 5 Minuten war mit dabei.

Anfang Oktober 2025 veröffentlichte Arnulf Prasch seinen ersten Kriminalroman „Drei Länder, drei Leichen“. Im Mittelpunkt steht der Kommissar Valentin de Monte aus Kärnten, der einen grenzüberschreitenden Fall lösen muss.

Bekannter Moderator auf Buchtour

Um sein Werk zu präsentieren, tourt Prasch derzeit durch Österreich. Nach Stationen in Bad Bleiberg, Wien, St. Veit an der Glan und Feistritz im Rosental las er nun auch im Amthof Feldkirchen. Mit seiner lebhaften Art zog er das Publikum von Beginn an in seinen Bann. Sein nächstes Buchprojekt ist übrigens bereits in Arbeit: Der zweite Krimi soll im November 2026 und wird ebenfalls im Amthof vorgestellt.

©Egon Rutter / aufgeschnappt.at | Impressionen von der Lesung im Feldkirchner Amthof.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 11:30 Uhr aktualisiert