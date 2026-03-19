„Tutto Gas“ und mehr: Lignano erwartet extreme Tourismuswelle

Lignano startet in die Sommersaison: Großevents wie Tutto Gas, das Bersaglieri-Treffen und Tiziano-Ferro-Konzert sorgen im Mai für Besucheransturm. Mit der Tourismuswelle folgt auch ein Sicherheitskonzept.

Mit den ersten warmen Frühlingstagen hat Lignano am Wochenende offiziell die Sommersaison eingeläutet: Das Jakobsmuschelfest lockte bereits zahlreiche Besucher an und gab einen ersten Vorgeschmack auf die Menschenmengen, welche zu „Tutto Gas“ wieder in das italienische Urlauberparadies pilgern – doch das soll bei weitem nicht die letzte Großveranstaltung im Mai sein.

Drei auf einen Streich

Ab dem 23. Mai dürfte die Stadt besonders lebendig werden: Gleich drei Großveranstaltungen stehen in kurzer Folge auf dem Plan. Vom 27. bis 31. Mai treffen sich die Bersaglieri, eine Infanterietruppe des italienischen Heeres, aus dem ganzen Land in Lignano. Die Stadt rechnet mit einer starken Anreisewelle, wie die Kleine Zeitung berichtet. Ein weiteres Highlight folgt am 30. Mai: Popstar Tiziano Ferro eröffnet im Stadion von Lignano seine Tournee, laut Medienberichten ist mit bis zu 40.000 Personen zu rechnen.

Mehr Polizei für weniger Chaos

Um bei diesen Großveranstaltungen Auseinandersetzungen zu vermeiden, bereitet die Stadtverwaltung ein umfassendes Sicherheitskonzept vor – wir haben berichtet. Italienische Vertreter trafen sich bereits letzte Woche zu ersten Abstimmungen, ein weiteres Treffen ist für die laufende Woche geplant. Ziel ist es, auf die erfolgreichen Sicherheitsmaßnahmen des Vorjahres aufzubauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 12:10 Uhr aktualisiert