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/ ©Fotomontage Canva / Unsplash / Bestattung Kos
Das Bild zeigt eine Kerze und eine Trauerparte auf 5min.at.
Peter Musil leitete bis 2023 seine private Unfallchirurgie im Lavanttal, erst vor wenigen Tagen ist er im 75. Lebensjahr verstorben.
Lavanttal
19/03/2026
Nachruf

Nach schwerer Krankheit: Kärntner Unfallchirurg und Sportarzt verstorben

Nach Jahrzehnten als geschätzter Unfallchirurg und Sportarzt im Lavanttal ist Peter Musil verstorben. Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme gibt es bereits am Samstag.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Große Trauer im Lavanttal: Nach einer schweren Krankheit ist der Lavanttaler Unfallchirurg und Sportarzt Peter Musil am 16. März im 75. Lebensjahr verstorben. Musil studierte Medizin in Innsbruck und Graz und fand seinen Weg in die Unfallchirurgie.

Abschied am Samstag

Vor knapp 30 Jahren eröffnete er zudem eine unfallchirurgische Praxis im Lavanttal, die er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2023 führte. Über Jahrzehnte prägte er somit die medizinische Versorgung der Region und war ein vertrauter Ansprechpartner. „Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme von unserem lieben Peter besteht am Samstag, dem 21. März 2026 ab 9:30 Uhr in der Verabschiedungshalle der Bestattung Kos in Wolfsberg“, heißt es abschließend in der Trauerparte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 12:40 Uhr aktualisiert
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