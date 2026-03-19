Erdbeben in Norditalien: War auch in Kärnten spürbar

Zu einem Erdbeben der Stärke 4,1 kam es Donnerstagmittag in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Auch in Teilen Kärntens war die Erschütterung deutlich zu spüren.

Am Donnerstag, gegen 11.28 Uhr, wurde in Norditalien ein Erdbeben registriert. Das Epizentrum lag etwa 18 Kilometer nördlich der italienischen Gemeinde Gemona del Friuli. Auch in Kärnten waren die Erschütterungen zu spüren – unter anderem in Kötschach-Mauthen und Spittal an der Drau. Laut dem Österreichischen Erdbebendienst sind glücklicherweise keine Schäden bekannt. „Und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten“, erklärt Seismologe Helmut Hausmann abschließend.