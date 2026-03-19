„Gewinnmaximierung“: AK Kärnten kritisiert explodierende Pelletpreise

Die Preise für Holzpellets steigen rasant und belasten immer mehr Haushalte in Kärnten. Die Arbeiterkammer kritisiert einseitige Gewinninteressen, denn die Steigerung habe keinen Zusammenhang mit internationalen Krisen.

Die Nachfrage nach Holzpellets treibt die Preise in Kärnten derzeit in ungeahnte Höhen. Viele Haushalte spüren die steigenden Kosten deutlich und die Arbeiterkammer Kärnten (AK) kritisiert, dass wirtschaftliche Gewinninteressen den Ton angeben, obwohl es sich um einen regionalen Energieträger handelt.

Teuerung setzte sich fort

„Heizen muss leistbar bleiben, unabhängig davon, für welches System sich Menschen entschieden haben“, sagt AK-Präsident Günther Goach und macht damit auf die Belastung zahlreicher Haushalte aufmerksam. Allein zwischen September 2025 und März 2026 verteuerten sich die Pellets von 298 auf 383 Euro je Tonne – ein Plus von fast 29 Prozent, wie die Arbeiterkammer berichtet. Besonders im Februar und März setzte sich die Teuerung fort: Acht Prozent mehr innerhalb nur eines Monats (von 355 auf 383 Euro). Prognosen deuten darauf hin, dass der Preisanstieg auch im weiteren März anhält. Zum Vergleich: Im Vorjahr fiel die Preissteigerung im gleichen Zeitraum mit 2,9 Prozent nur gering aus.

Nicht durch internationale Krisen erklärbar

Goach weist darauf hin, dass die Gründe für die steigenden Preise nicht in weltweiten Konflikten und zu suchen sind: „Die Preissteigerungen sind nicht durch internationale Krisen erklärbar. Pellets werden regional produziert und stehen in keinem direkten Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten wie im Nahen Osten. Es kann nicht sein, dass es am Ende immer nur um Gewinnmaximierung geht.“ Besonders betroffen seien Haushalte, die auf erneuerbare Energiequellen setzen. Goach betont abschließend: „Jahrelang wurden die Menschen dazu ermutigt, von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Systeme wie Pellets umzusteigen und jetzt schießen die Preise in die Höhe. Das ist für viele Haushalte schlicht nicht mehr leistbar. Umso wichtiger ist es, hier für faire und nachvollziehbare Preise zu sorgen.“