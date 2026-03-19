Kärnten reformiert Tourismus – neue Abgaben und Strukturen

Am Donnerstag hat der Kärntner Landtag das neue Tourismusgesetz beschlossen. Neu sind mehrgemeindige Tourismusverbände und eine einheitliche Aufenthaltsabgabe. Das stößt nicht bei allen auf Begeisterung.

Im Kärntner Landtag wurde am Donnerstag die Novelle des Tourismusgesetzes beschlossen. Diese sieht neben einer landesweiten Aufenthaltsabgabe in Höhe von 4,50 Euro pro Nacht und Gast, auch die Zusammenlegung der insgesamt 125 Tourismusorganisationen auf neun mehrgemeindige Tourismusverbände vor. Außerdem wird künftig eine Zweitwohnungsabgabe in Kärnten eingeführt.

ÖVP begrüßt Reform

„Die Reform macht Tourismusunternehmer von Betroffenen zu tatsächlich Beteiligten“, erklärt ÖVP-Clubobmann Markus Malle und Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig ergänzt: “Wir geben den Unternehmen das Werkzeug in die Hand, um mehr Wertschöpfung zu erzielen.” Künftig würden rund 50 Millionen Euro jährlich für Investitionen in Angebot, Infrastruktur und Vermarktung zur Verfügung. Für ÖVP-Landtagsabgeordneter Hannes Mak ist entscheidend, dass die Geldmittel zweckgebunden dorthin kommen, wo sie gebraucht werden: “Wir haben damit die Möglichkeit in den Regionen zu investieren”, so Mak.

©ÖVP-Club/Bauer Am Foto: Klubobmann Markus Malle ©Büro LR Schuschnig Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig

NEOS drängen auf einheitliche Tourismusmarke

„Die Zusammenlegung auf zehn Tourismusverbände ist ein erster wichtiger Schritt, um die Strukturen im Kärntner Tourismus effizienter und schlagkräftiger zu machen. Was jedoch weiterhin fehlt, ist eine gemeinsame, übergeordnete Tourismusstrategie für ganz Kärnten“, bemängelt wiederum Janos Juvan, Landessprecher der NEOS. Kärnten brauche eine starke, klare und international sichtbare Tourismusmarke. „Andere Regionen, etwa Südtirol, zeigen seit Jahren, wie konsequente Strategie, gemeinsames Auftreten und eine starke Marke nachhaltigen touristischen Erfolg ermöglichen. In diese Richtung sollte sich auch Kärnten entwickeln“, betont Juvan.

©Waschnug Am Foto: Janos Juvan, Landessprecher der NEOS

FPÖ übt Kritik

Für FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer sei das vorliegende Gesetz wiederum „nichts anderes als ein teurer Pfusch“. Das beweise auch die breite Kritik der betroffenen Touristiker in Kärnten. Die Regierung fahre ein klares Motto, so Angerer: „Drüberfahren über die Betroffenen und abkassieren. Die Kritik wird einfach ignoriert!“ Besonders kritisierte der freiheitliche Klubobmann die neue Aufenthaltsabgabe. Dem schließt sich auch FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo an. „Das ist keine Reform, das ist Abzocke zum Schaden des gesamten Tourismuslandes“, so di Bernardo abschließend.