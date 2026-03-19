„Schweren Herzens“: Kärntner Traditionsbar schließt ihre Türen

Fast 50 Jahre voller Lachen, Tanz und nächtlicher Geschichten finden ihr Ende: Die Poschi Bar in Mauthen schließt ihre Türen, dies bestätigte das Lokal in den sozialen Medien. Für viele war die Bar mehr als ein einfaches Lokal, sie wurde zu einem zweiten Zuhause. Trotz der engen Verbundenheit ging die Besucherzahl zuletzt deutlich zurück. „Schweren Herzens müssen wir euch heute mitteilen, dass wir die Poschi Bar aufgrund stark gesunkener Besucherzahlen schließen werden“, erklären die Betreiber der 1979 gegründeten Bar am Mittwoch.

Entscheidung ist „alles andere als leicht gefallen“

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Die vielen unvergesslichen Nächte, Begegnungen und gemeinsamen Momente werden für immer ein Teil von uns bleiben. Danke an jede einzelne Person, die die Poschi Bar zu dem gemacht hat, was sie war“, heißt es in einem Schreiben in den sozialen Medien.

„Für immer dankbar“

Am 28. März lädt das Team ein letztes Mal zum großen Finale: „Bevor wir endgültig die Türen schließen, wollen wir uns gemeinsam mit euch verabschieden – so, wie es sich gehört“, erklären die Betreiber und kündigen die Closing Party“ an. Die Erinnerungen und Geschichten bleiben jedoch erhalten: „Kommt vorbei und stoßt mit uns ein letztes Mal an. Auf all das, was war – und auf euch. Für immer dankbar.“