Sirenenalarm beim Ossiacher See: Florianis rückten zu Brandeinsatz aus

Heute Vormittag heulten die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Tiffen. Der Grund: Ein Brand in einem Gebäude.

Heute waren vier Kärntner Feuerwehren in Steindorf am Ossiacher See im Brandeinsatz.

Heute waren vier Kärntner Feuerwehren in Steindorf am Ossiacher See im Brandeinsatz.

Sirenenalarm für die FF Tiffen – mitalarmiert wurden auch die Feuerwehren Feldkirchen, Steindorf am Ossiacher See und Bodensdorf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits ein aufmerksamer Nachbar dabei, das Feuer einzudämmen, heißt es in den sozialen Medien.

Zur Kontrolle: Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

„Unsere Aufgabe bestand darin, das Gebäude zu belüften sowie kleinere Nachlöscharbeiten durchzuführen. Zwei Personen wurden vorsichtshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht“, teilen die Einsatzkräfte abschließend mit.