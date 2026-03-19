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/ ©Freiwillige Feuerwehr Tiffen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Tiffen.
Heute waren vier Kärntner Feuerwehren in Steindorf am Ossiacher See im Brandeinsatz.
Steindorf am Ossiacher See
19/03/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm beim Ossiacher See: Florianis rückten zu Brandeinsatz aus

Heute Vormittag heulten die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Tiffen. Der Grund: Ein Brand in einem Gebäude.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Sirenenalarm für die FF Tiffen – mitalarmiert wurden auch die Feuerwehren Feldkirchen, Steindorf am Ossiacher See und Bodensdorf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits ein aufmerksamer Nachbar dabei, das Feuer einzudämmen, heißt es in den sozialen Medien.

Zur Kontrolle: Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

„Unsere Aufgabe bestand darin, das Gebäude zu belüften sowie kleinere Nachlöscharbeiten durchzuführen. Zwei Personen wurden vorsichtshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht“, teilen die Einsatzkräfte abschließend mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Tiffen.
©Freiwillige Feuerwehr Tiffen |
Heute Vormittag heulten die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Tiffen.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Tiffen.
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Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits ein aufmerksamer Nachbar dabei, das Feuer einzudämmen, heißt es in den sozialen Medien.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Tiffen.
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Zwei Personen wurden vorsichtshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.
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