Ab morgen: „Kärnten radelt“ startet in neue Saison

Ob am Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit – Radfahren gewinnt als Verkehrsmittel im Alltag immer größere Bedeutung. Um das noch stärker ins Bewusstsein zu rücken, haben LHStv. Martin Gruber und LR Sebastian Schuschnig bereits vor einigen Jahren die Kampagne „Österreich radelt“ nach Kärnten geholt. Ab morgen, dem 20. März, sind nun wieder alle Kärntner eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten und gemeinsam Kilometer zu sammeln, heißt es in einer Aussendung des Landes.

2,6 Millionen Kilometer „erradelten“ die Kärntner 2025

Die Aktion „Kärnten radelt“ wird vom Land Kärnten finanziert und vom Verein „Gerade“ von März bis September organisatorisch betreut. „Die Aktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie einfach es sein kann, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Gemeinsam wollen wir möglichst viele Menschen dafür begeistern, das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel zu nutzen“, sagen LHStv. Gruber und LR Schuschnig. Im Vorjahr haben 2.633 Teilnehmer gemeinsam rund 2,6 Millionen Kilometer „erradelt“ und damit einen neuen Bestwert erzielt. Auch heuer soll die Aktion möglichst viele zum Mitmachen motivieren. Neben Einzelpersonen, Schulen und Vereinen sind auch Gemeinden und Betriebe eingeladen, Kilometer zu sammeln. Während des gesamten Aktionszeitraums können die Teilnehmenden attraktive Preise gewinnen und sich mit anderen Radbegeisterten messen, wird weiters mitgeteilt.

Land will für das Rat Bewusstsein schaffen

Das Land will damit für das Rad als Verkehrsmittel Bewusstsein schaffen. „Kärnten hat als Radland ein enorm großes Potenzial. Das zeigt nicht nur diese Aktion, sondern auch Gästebefragungen. Dafür braucht es aber auch die entsprechende Infrastruktur“, so Schuschnig. Genau in diese Infrastruktur investiert das Land Kärnten. „In diesem Jahr stehen im Straßenbauprogramm wieder sechs Millionen Euro für die Verbesserung, Instandsetzung und Erweiterung der Radwege zur Verfügung“, ergänzt Straßenbaureferent Gruber.

Besondere Schwerpunkte geplant

Auch heuer dürfen sich die Radfahrer auf mehrere Schwerpunkte freuen. So heißt es im Mai und Juni etwa wieder „Mit dem Rad zur Arbeit“. Unter allen, die in diesem Zeitraum an möglichst vielen Tagen das Fahrrad für den Weg zur Arbeit nutzen, werden wertvolle Preise wie Vello-Falträder oder Pluxee-Gutscheine verlost, wird informiert. Im Juni sind dann auch Kärntens Bürgermeister und ihre „Vize“ gefragt – sie können im Rahmen der „Bürgermeister-Radl-Challenge“ ihre Gemeindebürger zum Radfahren animieren, indem sie an möglichst vielen Tagen selbst mit dem Fahrrad unterwegs sind. Alle genauen Informationen findest du auf der Website.