Knapp 8 Mio. Euro: Dieses Luxusanwesen steht in Kärnten zum Verkauf

Auf der Handelsplattform willhaben wird derzeit ein außergewöhnliches Immobilienobjekt angeboten: das Schloss Kolhof oberhalb von Völkermarkt. Der Angebotspreis liegt bei 7,95 Millionen Euro. Vermarktet wird das Anwesen von Mangoni Immobilien. Das denkmalgeschützte Ensemble umfasst rund 950 Quadratmeter Wohnfläche auf einem etwa 20,6 Hektar großen Grundstück.

Inklusive Gastronomiebereich

Neben dem Hauptgebäude gehören ein Gästehaus, Wirtschaftsgebäude sowie ein moderner Gastronomiebereich zur Anlage. Das Schloss wurde zwischen 2018 und 2020 umfassend renoviert, wobei historische Elemente erhalten und mit zeitgemäßer Nutzung kombiniert wurden. Laut Inserat zählt Schloss Kolhof „zweifellos zu den beeindruckendsten historischen Anwesen Kärntens“. Besonders hervorgehoben wird die vielseitige Nutzbarkeit: „Ob als exklusives Privatdomizil mit großzügigem Park, als repräsentativer Firmensitz mit kulturellem Anspruch, als Reitergut, Veranstaltungsort oder in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung – hier eröffnen sich Möglichkeiten, wie man sie nur selten findet“. Ergänzt wird das Anwesen durch einen modernen Restauranttrakt mit rund 130 Quadratmetern Fläche und Panoramaterrasse. Dieser war zuletzt Standort eines Haubenlokals und könnte laut Beschreibung rasch wieder in Betrieb genommen werden.

600 Obstbäume, mehr als 30 Parkplätze

Die Liegenschaft liegt in erhöhter Alleinlage mit Blick über das Jauntal, nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Neben Wiesen, Waldflächen und über 600 Obstbäumen bietet das Areal umfangreiche Infrastruktur sowie gute Verkehrsanbindung, unter anderem an die Südautobahn A2. Zum Thema Auto: Auch dafür ist genug Platz, neben sechs Garagenplätzen gibt es auch 30 Freistellplätze. Mit seiner Kombination aus historischer Substanz, moderner Ausstattung und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten positioniert sich Schloss Kolhof als exklusives Angebot somit im gehobenen Immobiliensegment.