Über 300.000 Euro veruntreut? Frau muss in Klagenfurt vor Gericht

In Klagenfurt beginnt morgen ein Prozess gegen eine Frau, der im Raum stehende Vorwurf: Veruntreuung von über 300.000 Euro aus einem Schmuckgeschäft über mehrere Jahre.

Bereits am morgigen Tag muss sich eine Frau vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Beschuldigten wird laut Medienstelle des Gerichts vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum hinweg Vermögenswerte eines Schmuckgeschäfts veruntreut zu haben.

Deliktszeitraum über neun Jahre

Konkret steht der Verdacht im Raum, dass sie Kundengelder, Schmuckstücke sowie hochpreisige Markenuhren in einem Gesamtwert von deutlich über 300.000 Euro unrechtmäßig verwendet haben soll. Als mutmaßlicher Deliktszeitraum werden die Jahre 2014 bis 2023 genannt – also ein Zeitraum von mehr als neun Jahren, wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht.

Veruntreuung als Tatbestand

Für die Verhandlung selbst sind rund sechseinhalb Stunden angesetzt, Beginn ist um 8 Uhr. Den Vorsitz führt Richter Gerhard Pöllinger-Sorré. Rechtlich handelt es sich um den Tatbestand der Veruntreuung. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für die Angeklagte die Unschuldsvermutung.